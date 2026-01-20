martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Graciela Alfano, a los 73 años, llegó a veranear en Punta del Este: "Que empiece la fiesta"

La modelo volvió a marcar tendencia con sus estilismos y reflexiones en su llegada a la ciudad uruguaya.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Graciela Alfano, de veraneo en Punta del Este.

Graciela Alfano, de veraneo en Punta del Este.

La presencia de Graciela Alfano en las redes sociales continúa marcando tendencia este verano. Con 73 años, la modelo y actriz argentina sorprendió a miles de seguidores en Instagram al compartir imágenes y videos desde Punta del Este, donde se mostró luciendo distintos looks de playa que no pasaron inadvertidos.

Lee además
valeria mazza recordo con emocion a valentino tras su muerte: fotos de archivo y anecdotas
En las redes

Valeria Mazza recordó con emoción a Valentino tras su muerte: fotos de archivo y anécdotas
exploto la guerra en la familia beckham: brooklyn acuso a sus padres de manipulacion y sabotaje
Escándalo

Explotó la guerra en la familia Beckham: Brooklyn acusó a sus padres de manipulación y sabotaje

En cada publicación, Alfano demostró que sabe cómo captar la atención y dominar el lenguaje visual de la actualidad. El entorno de la costa uruguaya sirvió como escenario perfecto para exhibir su estilo, combinando prendas llamativas, accesorios originales y una actitud que define su presencia tanto fuera como dentro de la pantalla.

En una de las publicaciones más comentadas, Graciela eligió un bikini amarillo vibrante para caminar por las pasarelas de madera. El conjunto, de corpiño triangular y bombacha cavada, resaltó por su diseño audaz y detalles metálicos en los breteles y la cintura, lo que aporta un toque sofisticado a la prenda.

Para complementar el look, apostó por una capelina de mimbre en tono tostado, con un lazo negro y un aplique plateado, además de gafas de sol espejadas envolventes con estética futurista. El bolso tejido en color crudo y las pulseras en tonos tierra sumaron naturalidad y armonía al estilismo.

La seguridad y el magnetismo de Alfano quedaron reflejados en la publicación, donde escribió: “Queen at the beach. Superagers, personas cuyo cuerpo no corresponde a la edad cronológica! ¿Conocen a alguien así? Jajaja", en una clara alusión a su persona.

Además, remarcó: "¡Es muy importante la entrada a un lugar! Actitud, seguridad y magnetismo personal se dan la mano para decir ‘Acá estoy, ¡qué empiece la fiesta!’ Alfanizarse ya y ¡que empiece la fiesta cuando la reina entra! Los amo y lo bendigo”. Esta cita, destacada en la descripción, refuerza la importancia que le otorga a la actitud y la confianza como elementos esenciales de cualquier look.

Otro de los videos icónicos de su estadía en Punta del Este muestra a Alfano recostada en una cama balinesa, luciendo una microbikini blanca lisa. El diseño, fiel a las tendencias actuales, presenta tirantes finos regulables y un corte sumamente escotado, tanto en la parte superior como en la bombacha.

La escena se completa con la modelo relajada, un trago en la mano y los mismos accesorios que antes: la capelina de mimbre y los anteojos espejados, que aportan un aire chic y desenfadado. La elección de la cama balinesa y el paisaje de fondo refuerzan la imagen de disfrute y sofisticación, elementos que sabe combinar en cada aparición pública.

En esta publicación, acompañó las imágenes con una reflexión personal que resuena entre sus seguidores: “Nunca gasté mi tiempo ni mi energía en la validación de nadie. ¡Con la mía, me basta! Somos suficientes. Somos merecedores de lo mejor sin validación. ¡Sin opinión de nadie! Alfanizados! Los amo y los bendigo”.

Más allá del impacto visual de los conjuntos, las publicaciones de Graciela Alfano en Instagram transmiten un mensaje de empoderamiento y autenticidad. Sus textos acompañan cada imagen con consejos dirigidos a quienes la siguen, lo que promueve la confianza en uno mismo y la independencia frente a la opinión ajena.

image

El concepto de “alfanizarse”, que repite en sus posteos, se convirtió en una consigna que invita a vivir con actitud, seguridad y magnetismo, sin buscar la aprobación de los demás. Esta filosofía se plasma tanto en sus looks como en sus palabras, lo que genera identificación y admiración entre quienes interactúan con su contenido.

La reacción del público no tardó en hacerse visible. En menos de 24 horas, las publicaciones superaron los 22 mil me gusta, acompañadas por cientos de comentarios que celebran su estilo y su mensaje.

Entre las respuestas más destacadas se leen frases como: “Diosa y sabia”, “Toda la razón, Grace”, “Excelente” y “Sos única”.

Este fenómeno confirma que, para Alfano, la moda es solo una parte de su propuesta: el verdadero impacto surge de la combinación entre estética personal, actitud y un discurso centrado en la autoestima y la autenticidad.

Temas
Seguí leyendo

El gesto irónico de Cande Tinelli que reavivó la polémica de Luciano Castro

El nuevo hit del cuarteto sanjuanino: el chimbero que grabó un videoclip en el Parque de Mayo y se hizo viral

'La Sajuarina' brilló malambeando y representará a San Juan en Cosquín

Julio Iglesias intenta frenar la investigación por abuso sexual: el llamativo escrito que presentó su defensa

Vero Lozano salió al cruce de Sofía "La Reini" Gonet tras su dichos: "La quiero agarrar a la pendeja"

Christian Petersen, en plena recuperación: ejercicios, introspección y una especial compañía

Sabrina Rojas sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro: cómo fue

El comunicado de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
exploto la guerra en la familia beckham: brooklyn acuso a sus padres de manipulacion y sabotaje
Escándalo

Explotó la guerra en la familia Beckham: Brooklyn acusó a sus padres de manipulación y sabotaje

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Te Puede Interesar

Las principales problemáticas que detectan los especialistas en los niños que asisten a las Colonias de Verano en San Juan.
Abordaje

Detectan casos de depresión y autismo en niños sanjuaninos durante los talleres de las Colonias de Verano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Tiempo de San Juan te muestra en un streaming especial todo lo que se puede hacer este verano en los departamentos alejados. video
Imperdibles lugares

Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete
Operativo

Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete