martes 20 de enero 2026

Deceso

Adiós a Adela Gleijer, una figura entrañable de la escena y la televisión argentina

A los 92 años falleció la actriz uruguaya-argentina que dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la TV, con recordados trabajos en Verano del 98 y Sos mi vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
adela gleijer

Adela Gleijer, actriz de extensa y prestigiosa carrera artística, falleció a los 92 años. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia y expresó su pesar, acompañando a su hija Andrea Tenuta —también actriz— y al círculo íntimo de la artista en este momento de dolor.

Gleijer había nacido el 20 de septiembre de 1933 en Montevideo, donde dio sus primeros pasos en la actuación. Con el correr de los años se radicó en la Argentina, país en el que consolidó gran parte de su recorrido profesional. Compartió su vida con el actor Juan Manuel Tenuta, una de las figuras más queridas del espectáculo nacional, con quien formó una familia atravesada por el compromiso con las artes escénicas.

image

Su camino en el teatro comenzó en 1956 en el Teatro El Galpón, con la obra El centroforward murió al amanecer. Allí no solo inició su desarrollo actoral, sino que también conoció a Tenuta. En esa etapa participó en montajes como El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear, que marcaron sus primeros reconocimientos.

Ya instalada en Buenos Aires, construyó una sólida trayectoria teatral con una amplia variedad de títulos, entre ellos Hombre y superhombre, Gris de ausencia, El prisionero de la Segunda Avenida, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá y Con tinta y con sangre. Formó parte de los elencos estables del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes, y fue una presencia activa en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.

En televisión, su rostro quedó asociado a numerosas ficciones de gran popularidad. Participó en producciones como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Verano del 98, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Vulnerables, Los Roldán, Mujeres asesinas y Mi familia es un dibujo, entre muchas otras.

Su recorrido cinematográfico también fue significativo, con actuaciones en films como Flores robadas en los jardines de Quilmes, El señor presidente, Cerro Bayo, La fidelidad, Algún lugar en ninguna parte y Clínica con música.

En 2006, su aporte al mundo artístico fue distinguido con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación.

Desde la entidad que nuclea a los actores destacaron que la memoria de Adela Gleijer seguirá viva tanto por su legado profesional como por su calidad humana. Su despedida deja tristeza, pero también una obra vasta y perdurable que continúa siendo parte fundamental de la cultura teatral, televisiva y cinematográfica del país.

