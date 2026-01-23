El descargo del mandamás de ATSA tras el violento video que protagonizó: trató a una familia de "usurpadores" y "prepotentes"

Luego de la viralización de las imágenes que lo muestran arrojando una piedra contra una camioneta en el camping de ATSA en Angaco , Alfredo Duarte salió a dar su versión de los hechos. Admitió su accionar, apuntó contra una familia a la que acusó de ocupar ilegalmente el predio desde hace décadas y aseguró que avanzará por la vía judicial.

El video recorrió las redes en cuestión de horas y encendió la polémica. En las imágenes se observa al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) San Juan, Alfredo Duarte, protagonizando un episodio de extrema tensión dentro del camping del gremio en Angaco: baja de su vehículo visiblemente alterado, toma una piedra del suelo y la arroja contra una camioneta 4x4, rompiendo uno de sus faros delanteros.

Tras el impacto mediático del video, Duarte rompió el silencio y dio su versión de los hechos en declaraciones radiales. Allí rechazó interpretaciones periodísticas y asumió lo ocurrido, aunque lo encuadró en un conflicto de larga data.

Según explicó, el episodio tuvo lugar en un predio que pertenece a la sanidad y que -afirmó- se encuentra ocupado de manera irregular desde hace décadas por una familia de Angaco. En ese marco, sostuvo que su accionar estuvo motivado por esa situación.

El dirigente sindical aseguró que fue él mismo quien expulsó a las personas que ocupaban el lugar y negó versiones que, según dijo, tergiversaron lo sucedido. También afirmó que se hará cargo de las consecuencias de su accionar.

Acusaciones y vínculo político

En su descargo, Duarte endureció el discurso contra la familia involucrada, a la que señaló como responsable de una ocupación prolongada del predio. Los calificó de “prepotentes” y aseguró que durante años utilizaron el espacio sin autorización, incluso montando un lavadero.

Además, vinculó a uno de los integrantes de esa familia con el poder político local, al afirmar que el hijo sería funcionario del intendente de Angaco, José Castro. En ese sentido, insistió en que el inmueble pertenece a los trabajadores de la sanidad y no a particulares.

Lejos de dar el tema por cerrado, el titular de ATSA adelantó que el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial. Según manifestó, ya se encuentra preparando una demanda relacionada con la situación del predio.

El caso

El hecho ocurrió este jueves y derivó en la intervención de la Justicia de Faltas, que inició una causa por daños tras actuar de oficio. También se radicó una denuncia por el daño material ocasionado.

Según los testimonios recogidos en el lugar y difundidos por InfoAngaco, el conflicto se habría originado por una discusión vinculada a un espacio para estacionar dentro del predio. Pese a los intentos de una persona que acompañaba al dirigente por calmar la situación, Duarte continuó con una actitud agresiva. Luego de arrojar la piedra, volvió a subir a su auto y se retiró del lugar intercambiando insultos con quienes lo filmaban, escenas que también quedaron registradas.

Las imágenes generaron un fuerte repudio en redes sociales y múltiples reacciones, sobre todo por haberse producido en un espacio recreativo destinado a afiliados del gremio y sus familias.