viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La respuesta

El descargo del mandamás de ATSA tras el violento video que protagonizó: trató a una familia de "usurpadores" y "prepotentes"

Alfredo Duarte habló, asumió su conducta y apuntó contra una familia a la que acusó de ocupar ilegalmente el predio. El video desató una ola de repercusiones y una causa en la Justicia de Faltas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
El violento episodio que protagonizó el titular de ATSA San Juan.
Video

El titular de ATSA protagonizó un violento episodio en el camping del gremio y quedó filmado
una funcionaria de milei hablo sobre la gran cantidad de cocaina hallada entre bananas en san juan: que dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

El video recorrió las redes en cuestión de horas y encendió la polémica. En las imágenes se observa al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) San Juan, Alfredo Duarte, protagonizando un episodio de extrema tensión dentro del camping del gremio en Angaco: baja de su vehículo visiblemente alterado, toma una piedra del suelo y la arroja contra una camioneta 4x4, rompiendo uno de sus faros delanteros.

Tras el impacto mediático del video, Duarte rompió el silencio y dio su versión de los hechos en declaraciones radiales. Allí rechazó interpretaciones periodísticas y asumió lo ocurrido, aunque lo encuadró en un conflicto de larga data.

Según explicó, el episodio tuvo lugar en un predio que pertenece a la sanidad y que -afirmó- se encuentra ocupado de manera irregular desde hace décadas por una familia de Angaco. En ese marco, sostuvo que su accionar estuvo motivado por esa situación.

El dirigente sindical aseguró que fue él mismo quien expulsó a las personas que ocupaban el lugar y negó versiones que, según dijo, tergiversaron lo sucedido. También afirmó que se hará cargo de las consecuencias de su accionar.

Acusaciones y vínculo político

En su descargo, Duarte endureció el discurso contra la familia involucrada, a la que señaló como responsable de una ocupación prolongada del predio. Los calificó de “prepotentes” y aseguró que durante años utilizaron el espacio sin autorización, incluso montando un lavadero.

Además, vinculó a uno de los integrantes de esa familia con el poder político local, al afirmar que el hijo sería funcionario del intendente de Angaco, José Castro. En ese sentido, insistió en que el inmueble pertenece a los trabajadores de la sanidad y no a particulares.

Lejos de dar el tema por cerrado, el titular de ATSA adelantó que el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial. Según manifestó, ya se encuentra preparando una demanda relacionada con la situación del predio.

El caso

El hecho ocurrió este jueves y derivó en la intervención de la Justicia de Faltas, que inició una causa por daños tras actuar de oficio. También se radicó una denuncia por el daño material ocasionado.

Según los testimonios recogidos en el lugar y difundidos por InfoAngaco, el conflicto se habría originado por una discusión vinculada a un espacio para estacionar dentro del predio. Pese a los intentos de una persona que acompañaba al dirigente por calmar la situación, Duarte continuó con una actitud agresiva. Luego de arrojar la piedra, volvió a subir a su auto y se retiró del lugar intercambiando insultos con quienes lo filmaban, escenas que también quedaron registradas.

Las imágenes generaron un fuerte repudio en redes sociales y múltiples reacciones, sobre todo por haberse producido en un espacio recreativo destinado a afiliados del gremio y sus familias.

Temas
Seguí leyendo

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales

Detenidos por el robo a un colegio en 25 de Mayo iban a acordar una probation, pero el juez no autorizó

Comió y quiso irse sin pagar: la contravención que destapó dos causas más por estafas y terminó con un preso

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Tragedia en Pocito: el camionero que embistió a la ciclista quedó en libertad e investigan el consumo de estupefacientes

Tras el violento robo en Caucete, el "Pollo" Ochoa irá un año al Penal: posee graves antecedentes

Estafa con lotes: extienden la domiciliaria para la pareja Robles-Martín y aparecieron nuevas denuncias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal benavidez y la causa paso al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete
Revelaciones

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Te Puede Interesar

La Bodega Casa Montes aseguró que dejó atrás el embargo que paralizó sus cuentas en 2025 y que hoy avanza en un proceso de normalización operativa, en medio de un contexto difícil para el sector vitivinícola.
Tiempos difíciles

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera

Por Elizabeth Pérez
Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo
En las redes

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Fotos: archivo Diario de Cuyo.
A 40 años

El paro que se levantó y la ola de dadores de sangre, los recuerdos que persisten entre los sobrevivientes de la tragedia de El Tambolar

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales
Nuevo capítulo

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico video
Regional Amateur

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico