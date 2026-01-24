El jazz se apodera de San Juan: llega la 5° edición del Festival Nacional con figuras internacionales

Por quinto año consecutivo, el Festival de Jazz Nacional desembarca en San Juan para ofrecer dos jornadas cargadas de improvisación, virtuosismo y la impronta de un género que no para de crecer en la región. Organizado y producido por la Fundación Circuito Argentino de Jazz , el evento se divide en dos fechas y escenarios emblemáticos que permitirán al público disfrutar tanto de la frescura del Chalet Cantoni como de la majestuosidad del Teatro del Bicentenario.

La primera jornada tendrá lugar en el icónico Chalet Cantoni , con una propuesta inclusiva de entrada libre y gratuita. Será una noche para disfrutar bajo las estrellas de Bad Mojo (San Juan), Ricardo Pellican Trío (Buenos Aires), Nico Bustos Trío (San Juan) y Rodrigo Cuturrufo & Cutus Clan (Coquimbo, Chile).

Viernes 14 de febrero: Gala internacional en el Teatro del Bicentenario

El cierre del festival se vestirá de gala en el Teatro del Bicentenario con la presencia estelar de Melissa Aldana. La saxofonista chilena, radicada en Estados Unidos y nominada al Grammy, llega en su mejor momento profesional para deslumbrar al público local con su narrativa musical única. La entrada para semejante propuesta tiene un valor de $30.000.

Pasado laburado, presente disfrutado y futuro asegurado

El crecimiento del jazz en San Juan no es casualidad, es el fruto de un trabajo sostenido de gestión y de una 'craneada' apuesta por nuevos espacios. Natacha Cruz, presidenta de la Fundación Circulo Argentino de Jazz, destacó la transformación radical que ha vivido la provincia en la última década.

"El tema jazz en la provincia se está poniendo muy lindo. Hace 10 años atrás no tenías a dónde escuchar jazz de manera regular. Tenías que ir al Auditorio Juan Victoria y por ahí aparecía un concierto en el que se tocaba algo de jazz", explicó Natacha.

En la actualidad, el panorama es otro. Para Cruz la oferta se ha diversificado y el género se ha ganado un lugar la vida nocturna sanjuanina: “Ahora al jazz te lo encontrás en la Madeleine, en Malandrino, en Bem Brasil y en El Alba en Zonda, donde también han entrado en la programación bandas de jazz. Cuando te querés acordar tenés una oferta linda y, además, se está creando un público que disfruta el jazz y eso también está bueno”.

La realización de esta quinta edición, según Natacha, “reafirma el compromiso de la Fundación Circuito Argentino de Jazz por descentralizar la oferta artística y elevar el estándar de los espectáculos en el interior del país. La presencia de figuras como Aldana y la continuidad de los ciclos gratuitos en espacios públicos demuestran que el jazz ya no es un género minoritario en San Juan, sino una realidad vibrante que atrae a publico local y turistas por igual”.