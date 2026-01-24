sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La hora del disfrute

El jazz se apodera de San Juan: llega la 5° edición del Festival Nacional con figuras internacionales

Con una propuesta que combina el talento local, nacional y el prestigio de la chilena Melissa Aldana, el evento promete consolidar a San Juan como el gran polo del jazz en Argentina. Agendá el 13 y 14 de febrero

Por Jorge Balmaceda Bucci
La saxofonista chilena Melissa Aldana será la gran estrella del 5° Festival Nacional de Jazz en San Juan.

La saxofonista chilena Melissa Aldana será la gran estrella del 5° Festival Nacional de Jazz en San Juan.

Por quinto año consecutivo, el Festival de Jazz Nacional desembarca en San Juan para ofrecer dos jornadas cargadas de improvisación, virtuosismo y la impronta de un género que no para de crecer en la región. Organizado y producido por la Fundación Circuito Argentino de Jazz, el evento se divide en dos fechas y escenarios emblemáticos que permitirán al público disfrutar tanto de la frescura del Chalet Cantoni como de la majestuosidad del Teatro del Bicentenario.

Lee además
atrapan a un menor por el robo a un club de futbol y secuestran la mayor cantidad de droga del ano en san juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
rawson planifica una ambiciosa planta fotovoltaica para autoabastecerse de energia electrica... y algo mas
Iniciativa

Rawson planifica una ambiciosa planta fotovoltaica para "autoabastecerse" de energía eléctrica... y algo más

Cronograma y Escenarios

  • Jueves 13 de febrero: Noche de apertura en el Chalet Cantoni

La primera jornada tendrá lugar en el icónico Chalet Cantoni, con una propuesta inclusiva de entrada libre y gratuita. Será una noche para disfrutar bajo las estrellas de Bad Mojo (San Juan), Ricardo Pellican Trío (Buenos Aires), Nico Bustos Trío (San Juan) y Rodrigo Cuturrufo & Cutus Clan (Coquimbo, Chile).

Captura de pantalla 2026-01-23 203940
  • Viernes 14 de febrero: Gala internacional en el Teatro del Bicentenario

El cierre del festival se vestirá de gala en el Teatro del Bicentenario con la presencia estelar de Melissa Aldana. La saxofonista chilena, radicada en Estados Unidos y nominada al Grammy, llega en su mejor momento profesional para deslumbrar al público local con su narrativa musical única. La entrada para semejante propuesta tiene un valor de $30.000.

image

Pasado laburado, presente disfrutado y futuro asegurado

El crecimiento del jazz en San Juan no es casualidad, es el fruto de un trabajo sostenido de gestión y de una 'craneada' apuesta por nuevos espacios. Natacha Cruz, presidenta de la Fundación Circulo Argentino de Jazz, destacó la transformación radical que ha vivido la provincia en la última década.

"El tema jazz en la provincia se está poniendo muy lindo. Hace 10 años atrás no tenías a dónde escuchar jazz de manera regular. Tenías que ir al Auditorio Juan Victoria y por ahí aparecía un concierto en el que se tocaba algo de jazz", explicó Natacha.

El tema jazz en la provincia se está poniendo muy lindo. Hace 10 años atrás no tenías a dónde escuchar jazz de manera regular. Tenías que ir al Auditorio Juan Victoria y por ahí aparecía un concierto en el que se tocaba algo de jazz El tema jazz en la provincia se está poniendo muy lindo. Hace 10 años atrás no tenías a dónde escuchar jazz de manera regular. Tenías que ir al Auditorio Juan Victoria y por ahí aparecía un concierto en el que se tocaba algo de jazz

En la actualidad, el panorama es otro. Para Cruz la oferta se ha diversificado y el género se ha ganado un lugar la vida nocturna sanjuanina:Ahora al jazz te lo encontrás en la Madeleine, en Malandrino, en Bem Brasil y en El Alba en Zonda, donde también han entrado en la programación bandas de jazz. Cuando te querés acordar tenés una oferta linda y, además, se está creando un público que disfruta el jazz y eso también está bueno.

La realización de esta quinta edición, según Natacha, “reafirma el compromiso de la Fundación Circuito Argentino de Jazz por descentralizar la oferta artística y elevar el estándar de los espectáculos en el interior del país. La presencia de figuras como Aldana y la continuidad de los ciclos gratuitos en espacios públicos demuestran que el jazz ya no es un género minoritario en San Juan, sino una realidad vibrante que atrae a publico local y turistas por igual”.

Temas
Seguí leyendo

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Las empresas textiles que logran sostenerse en pie hoy en San Juan y por qué

Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"

Así fue el titánico rescate en El Tambolar y el importante grupo que se creó en San Juan tras la tragedia

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

Permiso digital de pesca deportiva en San Juan: el paso a paso para hacer el trámite

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la foto retro que icardi le mando a wanda y que podria desatar la furia de la china
Nuevo round

La foto retro que Icardi le mandó a Wanda y que podría desatar la furia de la China

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Los hermanos detenidos.
Otra vez los Bajinay

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Capital: un colectivo atropelló a un motociclista y lo mató
Siniestro vial

Capital: un colectivo atropelló a un motociclista y lo mató

Te Puede Interesar

Los integrantes de la Banda de Música del RIM 22 que ingresaron en 1985. video
A 40 años del fatal accidente

El antes y después de la Banda de Música de la tragedia de El Tambolar, en fotos para el recuerdo eterno

Por David Cortez Vega
Con un polémico arbitraje, Unión pierde 4-0 frente a FADEP
Semifinal del Regional

Con un polémico arbitraje, Unión pierde 4-0 frente a FADEP

Nico Tivani pegó primero en el corazón de San Juan y se viste de líder en la Vuelta
¡El último campeón está dulce!

Nico Tivani pegó primero en el corazón de San Juan y se viste de líder en la Vuelta

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan
La Bebida

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

River arrancó el Apertura con un triunfo ajustado ante Barracas
Primera división

River arrancó el Apertura con un triunfo ajustado ante Barracas