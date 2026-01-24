sábado 24 de enero 2026

Nuevo round

La foto retro que Icardi le mandó a Wanda y que podría desatar la furia de la China

A través de sus redes sociales, Yanina Latorre compartió la imagen que el jugador le envió a su ex pareja tras los diversos escándalos que protagonizaron. Esto sucede en medio de la polémica por los supuestos mensajes que intercambian sin el conocimiento de Eugenia Suárez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El reciente envío de una foto íntima de tono romántico por parte de Mauro Icardi a Wanda Nara reavivó el ya agitado escenario mediático en torno a la expareja. La imagen fue difundida inicialmente por Yanina Latorre en sus historias de Instagram, acción que desató nuevas especulaciones y tensiones en la relación. El episodio podría amplificar los roces y traer consecuencias todavía inciertas para los protagonistas.

La fotografía muestra a Icardi y Nara abrazados, levantando copas de champán. Para muchos usuarios en redes sociales, la escena representa un guiño nostálgico a una etapa más cercana de la relación. “Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, escribió Latorre antes de publicar la imagen. Este gesto encendió rápidamente el debate digital y generó interrogantes sobre las intenciones tras el mensaje.

Las reacciones en redes no tardaron en aparecer. Miles de seguidores y diferentes medios comenzaron a analizar el impacto de la foto, subrayando el actual distanciamiento y la historia de disputas entre los involucrados. La difusión de imágenes personales se ha convertido en una herramienta recurrente en el marco del actual conflicto mediático.

La posición de Wanda Nara sumó nuevos matices al conflicto, según reveló Latorre. Ante la consulta sobre la imagen, Nara expresó: “No entiendo qué pasó. Yo dije que tenía buena onda, porque hablamos bien. Obvio, siempre él con tono irónico”, según declaraciones filtradas por Latorre. Esta respuesta refleja una dinámica tensa y cargada de subtextos entre la empresaria y su expareja.

Por su parte, la respuesta pública de Icardi endureció el tono. A partir de las capturas publicadas por Latorre, el futbolista negó que exista un diálogo familiar cordial y subrayó que Nara es únicamente la madre de sus hijas, descartando cualquier posibilidad de reconciliación. A raíz de estos desencuentros, ambos compartieron mensajes y declaraciones cruzadas, aumentando así el riesgo de nuevas controversias y eventuales repercusiones legales por la exposición de conversaciones privadas.

Las tensiones en el triángulo mediático se intensificaron tras este último cruce. La repetida exposición de situaciones personales a través de terceros y plataformas digitales complejiza aún más el conflicto, incrementando la repercusión pública y la presión sobre los protagonistas. La expectativa ante la posible revelación de nuevos detalles delicados mantiene en vilo tanto a la audiencia como al entorno cercano.

Fuente: Infobae

