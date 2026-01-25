lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal

La Dirección Provincial de Vialidad informó este sábado 25 de enero cómo se encuentran distintos tramos de la red vial sanjuanina. Piden circular a baja velocidad, con máxima precaución y respetar la señalización vigente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal

Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de la Sección Comunicaciones, difundió este 25 de enero de 2026 un informe oficial sobre el estado de rutas en la provincia, con especial atención en sectores de Ullum y Jáchal, donde se solicita extremar los cuidados al momento de transitar.

Lee además
tras las lluvias, advierten circular con maxima precaucion en cuatro puntos de la provincia
Atención

Tras las lluvias, advierten circular con máxima precaución en cuatro puntos de la provincia
Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

En el departamento Ullum, desde la DPV indicaron que la Ruta Provincial 436 se encuentra transitable con precaución a la altura del puente de la Quebrada de las Burras, donde actualmente hay señalización transitoria mientras se aguarda la colocación de la señalización definitiva.

Además, se detalló que en el sector del badén de la cerámica San Lorenzo se están realizando trabajos con maquinaria: se interviene con retro pala y el resto de las tareas se ejecutan con mini cargadora, en el marco de tareas que se vienen completando desde la ciudad.

Por otro lado, en Jáchal, la DPV informó que la Ruta Provincial 456, en el tramo del camino Huerta de Huachi, se encuentra transitable con máxima precaución, por lo que recomiendan circular con extremo cuidado.

También señalaron que la Ruta Provincial 441, en el sector del badén de Entre Ríos, está transitable con precaución, por lo que se solicita reducir la velocidad y prestar atención a las condiciones del camino.

Finalmente, desde el organismo provincial reiteraron la recomendación general para quienes deban circular por estas zonas: hacerlo a baja velocidad, con máxima precaución y respetando la señalización para evitar incidentes.

Temas
Seguí leyendo

¡Llegó el ventarrón! El video del arribo de las ráfagas, tras las lluvias y el calor en San Juan

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de San Juan

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan

Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo

Por las lluvias, se suspendieron las Colonias de Verano gratuitas en dos departamentos sanjuaninos

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡llego el ventarron! el video del arribo de las rafagas, tras las lluvias y el calor en san juan
Tiempo de locos

¡Llegó el ventarrón! El video del arribo de las ráfagas, tras las lluvias y el calor en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda video
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Las empresas sanjuaninas se animan a usar la IA en sus procesos operativos y hacen punta en innovación tecnológica
Tecnología

Las empresas sanjuaninas se animan a usar la IA en sus procesos operativos y hacen punta en innovación tecnológica

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan
Personaje

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149