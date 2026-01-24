Tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de San Juan

Las intensas lluvias que se registraron en San Juan durante las últimas horas provocaron el paso de agua y el arrastre de sedimentos en distintos accesos de la Ruta Nacional 40 Norte, generando complicaciones para la circulación y obligando a extremar las medidas de precaución. Es por ello que desde Vialidad Nacional trabajan para garantizar la seguridad de quienes transitan las vías.

Según el Informe de Estado de Rutas emitido a las 9 de la mañana de este sábado, los principales inconvenientes se concentran en la RN 40 a la altura de Villicum y Matagusanos, donde se detectaron badenes con arrastre de material. En ese sector, el organismo nacional se encuentra trabajando con máquinas.

En el tramo Matagusanos–Talacasto, la situación presenta una poca circulación de agua sobre los badenes, aunque las autoridades aclararon que el área continúa bajo permanente supervisión y con tareas en ejecución.

Para garantizar el tránsito fluido entre San Juan y Jáchal, Vialidad Nacional San Juan desplegó un importante operativo que incluye cargadoras, motoniveladoras, camiones, retroexcavadoras y otros equipos pesados, además del trabajo de más de 20 operarios, técnicos e ingenieros. Las tareas de limpieza y despeje continuarán durante la jornada, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

Desde el organismo nacional se solicitó especialmente a los conductores circular a velocidad moderada, con extrema atención, para evitar accidentes o colisiones con el personal que se encuentra trabajando sobre la calzada.

El Paso de Agua Negra

Luego de que una familia debiera ser rescatada en el Paso de Agua Negra, debido a las complicaciones que provocaron las intensas lluvias, desde Vialidad Nacional indicaron que el paso fronterizo se encuentra habilitado. De esta manera, recordaron que continuará abierto hasta las 17 horas.

Recomendaciones y prevención

Vialidad Nacional reiteró la importancia de respetar las indicaciones del personal en el lugar, mantener la calma y tener paciencia mientras avanzan los trabajos. Asimismo, se aconseja no circular durante la noche por las rutas afectadas, ya que las lluvias pueden generar crecidas repentinas difíciles de advertir en la oscuridad.

El operativo cuenta con el acompañamiento de la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional, organismos a los que se agradeció especialmente por las tareas de prevención y control del tránsito.

Finalmente, se pidió a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas y finalicen los trabajos de despeje.