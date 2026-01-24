sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Tras las intensas lluvias, advierten que hay caminos anegados en accesos claves de San Juan

Desde Vialidad Nacional informaron cuál es el estado de las rutas en la provincia y recomendaron circular por ciertos sitios con precaución, debido al paso del agua y el material de arrastre que alí quedó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
eddefa9d-f2a6-43f4-9a6b-b58aeeaf3f64
87fb8810-29e7-4051-a5e0-c80c5ce0725f
71392533-4dd8-431d-ba7d-8a0945427832

Las intensas lluvias que se registraron en San Juan durante las últimas horas provocaron el paso de agua y el arrastre de sedimentos en distintos accesos de la Ruta Nacional 40 Norte, generando complicaciones para la circulación y obligando a extremar las medidas de precaución. Es por ello que desde Vialidad Nacional trabajan para garantizar la seguridad de quienes transitan las vías.

Lee además
Calor en San Juan.
Clima

Jornada con calor y nubosidad: así estará el tiempo este sábado en San Juan
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo

Según el Informe de Estado de Rutas emitido a las 9 de la mañana de este sábado, los principales inconvenientes se concentran en la RN 40 a la altura de Villicum y Matagusanos, donde se detectaron badenes con arrastre de material. En ese sector, el organismo nacional se encuentra trabajando con máquinas.

71392533-4dd8-431d-ba7d-8a0945427832

En el tramo Matagusanos–Talacasto, la situación presenta una poca circulación de agua sobre los badenes, aunque las autoridades aclararon que el área continúa bajo permanente supervisión y con tareas en ejecución.

Para garantizar el tránsito fluido entre San Juan y Jáchal, Vialidad Nacional San Juan desplegó un importante operativo que incluye cargadoras, motoniveladoras, camiones, retroexcavadoras y otros equipos pesados, además del trabajo de más de 20 operarios, técnicos e ingenieros. Las tareas de limpieza y despeje continuarán durante la jornada, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

Desde el organismo nacional se solicitó especialmente a los conductores circular a velocidad moderada, con extrema atención, para evitar accidentes o colisiones con el personal que se encuentra trabajando sobre la calzada.

El Paso de Agua Negra

Luego de que una familia debiera ser rescatada en el Paso de Agua Negra, debido a las complicaciones que provocaron las intensas lluvias, desde Vialidad Nacional indicaron que el paso fronterizo se encuentra habilitado. De esta manera, recordaron que continuará abierto hasta las 17 horas.

Recomendaciones y prevención

Vialidad Nacional reiteró la importancia de respetar las indicaciones del personal en el lugar, mantener la calma y tener paciencia mientras avanzan los trabajos. Asimismo, se aconseja no circular durante la noche por las rutas afectadas, ya que las lluvias pueden generar crecidas repentinas difíciles de advertir en la oscuridad.

87fb8810-29e7-4051-a5e0-c80c5ce0725f

El operativo cuenta con el acompañamiento de la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional, organismos a los que se agradeció especialmente por las tareas de prevención y control del tránsito.

Finalmente, se pidió a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas y finalicen los trabajos de despeje.

Seguí leyendo

Por las lluvias, se suspendieron las Colonias de Verano gratuitas en dos departamentos sanjuaninos

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Mal aliento fuera de casa: trucos simples para recuperar la frescura sin cepillo

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Habrá un festival de "abraza árboles" en Iglesia: cuándo será y cuánto cuesta

San Juan, la más calurosa del país: ¿llegarán fuertes ráfagas y granizo?

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Jueves caluroso y con nubosidad variable en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Los hermanos detenidos.
Otra vez los Bajinay

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Te Puede Interesar

Raúl Díaz y Rodolfo Arce en inmediaciones de la zona del siniestro. Foto: Gabriel Iturrieta. video
Historias

La tragedia que los unió sin conocerse: el encuentro entre un sobreviviente y un rescatista, a 40 años de El Tambolar

Por David Cortez Vega
Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan
Ciclismo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas
Insólito

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido