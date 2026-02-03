España prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años

A la lista integrada por Francia y Australia , se le sumará España como otro de los países que prohíben las redes sociales a menores de 16 años. Así lo anunció el Primer Ministro español, Pedro Sánchez, en una conferencia de prensa durante su participación en el World Governments Summit que se desarrolla en Dubái .

Dicha decisión se enmarca en un Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2025, cuyo objetivo es elevar la edad mínima legal para el uso de redes sociales. Hasta el momento, el límite en este país era de 14 años, aunque el Ejecutivo ya había anticipado su intención de ampliarlo.

El funcionario español confirmó que la iniciativa será aprobada en unos días y que obligará a las plataformas digitales a implementar un sistema de verificación de edad "fiable y seguro".

En su intervención, el presidente también anunció un paquete de medidas de "tolerancia cero" contra los abusos en redes sociales. Entre ellas, se destacó la intención de poner fin a la impunidad de los directivos de empresas tecnológicas, que pasarán a ser legalmente responsables por las infracciones cometidas en sus plataformas.

Buscando una regulación estricta

Por otra parte, la iniciativa se desarrollará en el marco de una nueva "coalición de los dispuestos digitales", integrada por España y otros cinco países, con el objetivo de coordinar acciones y avanzar hacia una regulación más estricta del ecosistema digital.

Entre estas nuevas normativas , el Gobierno impulsará la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. En ese sentido, Sánchez adelantó que se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía para investigar posibles irregularidades vinculadas a herramientas como Grok, la inteligencia artificial de X, señalada por la generación masiva de imágenes de mujeres sexualizadas.

Por último, el Ejecutivo anunció la creación de un sistema de rastreo y trazabilidad denominado "Huella de Odio y Polarización", que permitirá identificar y exponer a las plataformas que fomentan estos contenidos.