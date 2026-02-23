¿Empezó la campaña? Las sugestivas postales en el carnaval de un departamento de San Juan

Un carnaval desarrollado en Carpintería, Pocito, fue noticia por una pelea que se registró entre el público. Sin embargo, días después, las publicaciones de dos funcionarias del Gobierno provincial dejan ver el comienzo de una prematura campaña rumbo a las elecciones del 2027. Se trata de la ministra de Gobierno, Laura Palma; y la secretaría de Turismo, Belén Barboza, quienes colaboraron con la organización del evento, se mostraron con la gente y hasta lo publicaron en sus redes sociales. Ambas fueron concejales del departamento y, de hecho, Barboza fue aspirante a intendenta en el 2023.

Si bien falta alrededor de un año y medio para las elecciones en San Juan, hay referentes que ya comienzan a mostrarse en sus territorios de origen. Es que, durante el fin de semana de carnaval, el Club Social y Deportivo Carpintería organizaron un carnaval que congregó a más de 15.000 personas, con la colaboración tanto del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Turismo.

Embed - Belen Barboza on Instagram: "Quiero expresar mi solidaridad con toda la comision del Club de Carpinteria que trabajó incansablemente para hacer posible el corso el fin de semana pasado, una fiesta que nació hace más de 40 años con el esfuerzo, el compromiso y la ilusión de toda su gente. Lamentablemente, un hecho aislado que genero disturbios fue lo único que tuvo visibilidad en algunos medios, opacando el enorme trabajo de vecinos, organizadores, comparsas, emprendedores y familias que durante meses dedicaron tiempo y recursos para que esta celebración sea una verdadera fiesta popular. El carnaval es cultura, es identidad, es encuentro, es tradición y tambien es trabajo para muchas familias. Yo no me voy a desvincular del corso, sacando un comunicado como hizo el Intendente de Pocito diciendo que no tenia nada que ver con el mismo. Todo lo contrario, agradezco a la comision que nos hayan invitado a sumar esfuerzos para que ellos junto a todos los vecinos de Carpinteria puedan realizar una fiesta que tanto aman y tanto los identifica. De todas formas señor Intendente usted nunca se ocupó de las necesidades basicas de Carpinteria, asique no me llama la atencion su falta de apoyo a una fiesta que Identifica tanto a los vecinos. El Club de Carpintería los invita a todos a las últimas dos noches el Viernes 20 y Sábado 21 de Febrero para seguir viviendo algo tan nuestro como es el carnaval. ¡¡Vamos Pocito, vamos Carpintería!! Trabajando siempre juntos cada objetivo que nos propongamos lo vamos a hacer posible!!as inywriia noyeea" View this post on Instagram

Días más tarde, fue Palma quien publicó en sus redes sociales un video en el que se muestra en contacto con el público, en mood campaña electoral. Cabe recordar que la ministra, al preguntársele sobre una posible candidatura en Pocito, dijo en el programa Off the record: “Si los vecinos de Pocito me quieren como intendenta, voy a estar”.

La publicación de Barboza fue un poco más sobria, ya que publicó apenas una fotografía del corso en sí y habló sobre la polémica que se desató en el carnaval. De hecho, enfrentó al intendente de Pocito, Fabián Aballay.

El altercado que terminó en una gresca

Una pelea entre asistentes del público terminó en sillazos, patadas y piñas. Ante esta situación, el municipio de Pocito sacó un comunicado en el que se desvinculan totalmente de la organización. Por eso, Barboza fue contra Aballay en su publicación: “Yo no me voy a desvincular del corso, sacando un comunicado como hizo el Intendente de Pocito diciendo que no tenía nada que ver con el mismo. Todo lo contrario, agradezco a la comisión que nos hayan invitado a sumar esfuerzos para que ellos junto a todos los vecinos de Carpintería puedan realizar una fiesta que tanto aman y tanto los identifica.

De todas formas, señor Intendente usted nunca se ocupó de las necesidades básicas de Carpintería, asique no me llama la atención su falta de apoyo a una fiesta que Identifica tanto a los vecinos”.

El rumor del adelantamiento de elecciones en Pocito

Hace algunos días, Tiempo de San Juan publicó una nota en la que se reflejaba el rumor de un posible adelantamiento de elecciones en Pocito. Esta opción estaba siendo analizada por el intendente, justamente para evitar el arrastre electoral del gobernador Marcelo Orrego tanto para Palma como para Barboza.

Sin embargo, fue el propio Aballay quien salió a desmentir la información y aseguró que “descarta en absoluto” la posibilidad de desdoblar las elecciones, por motivos económicos y políticos. Según indicó, la figura del arrastre no es tan importante en los departamentos.