lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Argentina y Ecuador advirtieron a sus ciudadanos en México ante la escalada de violencia

La advertencia surge como respuesta directa al “Código Rojo” decretado en Jalisco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Argentina y Ecuador lanzaron advertencias y recomendaciones para los ciudadanos de ambos países que se encuentran en México, ante la escalada de violencia narco en esa nación.

Lee además
mexico: mas de 60 fallecidos por hechos violentos tras la muerte del capo narco el mencho
Impactante

México: más de 60 fallecidos por hechos violentos tras la muerte del capo narco El Mencho
mundial 2026: como podria impactar la crisis de seguridad en mexico
Fútbol

Mundial 2026: cómo podría impactar la crisis de seguridad en México

Frente a la escalada de violencia en el estado mexicano de Jalisco tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la Cancillería argentina emitió una recomendación oficial para evitar traslados a esa jurisdicción.

El Gobierno instó a los ciudadanos a evaluar la necesidad de viajar y, a menos que sea imprescindible, postergar sus desplazamientos hasta que el panorama de seguridad se estabilice tras los múltiples ataques y bloqueos registrados en la región.

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, las autoridades argentinas sugirieron extremar las medidas de cuidado, mantenerse informados mediante canales oficiales y acatar rigurosamente las alertas de seguridad locales.

El comunicado, difundido en un contexto de máxima tensión por la contraofensiva del CJNG, busca proteger a los residentes y turistas argentinos ante la parálisis de rutas y el cierre de infraestructuras clave en el oeste mexicano.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactarse con el Consulado Argentino a través del correo electrónico institucional o al teléfono de guardia disponible las 24 horas.

La advertencia surge como respuesta directa al “Código Rojo” decretado en Jalisco, donde los enfrentamientos entre militares y células criminales alteraron profundamente el orden público durante este mes de febrero de 2026.

El caso de Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador instó este domingo a los ecuatorianos residentes o en tránsito en México a extremar medidas de precaución, según informó la agencia de noticias Xinhua.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería recomendó a la comunidad ecuatoriana mantenerse informada únicamente por canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades locales y tomar precauciones en sus desplazamientos, evitando acercarse a áreas con afectaciones o cierres.

Asimismo, le sugirió a quienes tengan viajes programados verificar directamente con sus aerolíneas y con fuentes oficiales el estado de sus vuelos y la operatividad de las terminales aéreas.

La Cancillería indicó que la Sección de Intereses de Ecuador en México se encuentra disponible para brindar asistencia consular a los ciudadanos que lo requieran.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana continuará dando seguimiento a la evolución de los acontecimientos”, apuntó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundió la tarde de este domingo que transcurren con normalidad las actividades cotidianas de la población en la mayor parte del territorio nacional, a pesar de los recientes disturbios tras el operativo militar en que resultó abatido alias “El Mencho”.

Temas
Seguí leyendo

Guadalupe Moreno Carrillo: La mujer en la sombra tras el rastro de "El Mencho"

México: mataron a "El Tuli", la mano derecha de "El Mencho" que pagaba recompensas por matar militares

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"

Con críticas al kirchnerismo, Convicción Federal oficializó su salida del interbloque Popular

¿Empezó la campaña? Las sugestivas postales en el carnaval de un departamento de San Juan

Una de cada cuatro personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento

No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
luis juez oficializo su pase a la libertad avanza
Cambio

Luis Juez oficializó su pase a La Libertad Avanza

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Para febrero de 2026, en San Juan, el valor del metro cuadrado para una vivienda tradicional de 77,1 metros cuadrados se ubicó en $1.421.962,92.
Precios y tendencias

Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario
Importante

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario

Te Puede Interesar

Aquí funcionaba la firma Branka Motors, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en San Juan Capital.
Exclusivo

Branka Motors ofrece $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar el escándalo de la supuesta megaestafa

Por Walter Vilca
Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"

Tras el temporal con calor y humedad, llega el refresco a San Juan.
Clima

Martes caluroso con posibilidad de tormentas aisladas en San Juan

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.
Urgente

Renunció Marcelo Gallardo: el jueves dirigirá su último partido ante Banfield