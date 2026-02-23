Argentina y Ecuador advirtieron a sus ciudadanos en México ante la escalada de violencia

Argentina y Ecuador lanzaron advertencias y recomendaciones para los ciudadanos de ambos países que se encuentran en México, ante la escalada de violencia narco en esa nación.

Impactante México: más de 60 fallecidos por hechos violentos tras la muerte del capo narco El Mencho

Frente a la escalada de violencia en el estado mexicano de Jalisco tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la Cancillería argentina emitió una recomendación oficial para evitar traslados a esa jurisdicción.

El Gobierno instó a los ciudadanos a evaluar la necesidad de viajar y, a menos que sea imprescindible, postergar sus desplazamientos hasta que el panorama de seguridad se estabilice tras los múltiples ataques y bloqueos registrados en la región.

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, las autoridades argentinas sugirieron extremar las medidas de cuidado, mantenerse informados mediante canales oficiales y acatar rigurosamente las alertas de seguridad locales.

El comunicado, difundido en un contexto de máxima tensión por la contraofensiva del CJNG, busca proteger a los residentes y turistas argentinos ante la parálisis de rutas y el cierre de infraestructuras clave en el oeste mexicano.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactarse con el Consulado Argentino a través del correo electrónico institucional o al teléfono de guardia disponible las 24 horas.

La advertencia surge como respuesta directa al “Código Rojo” decretado en Jalisco, donde los enfrentamientos entre militares y células criminales alteraron profundamente el orden público durante este mes de febrero de 2026.

El caso de Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador instó este domingo a los ecuatorianos residentes o en tránsito en México a extremar medidas de precaución, según informó la agencia de noticias Xinhua.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería recomendó a la comunidad ecuatoriana mantenerse informada únicamente por canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades locales y tomar precauciones en sus desplazamientos, evitando acercarse a áreas con afectaciones o cierres.

Asimismo, le sugirió a quienes tengan viajes programados verificar directamente con sus aerolíneas y con fuentes oficiales el estado de sus vuelos y la operatividad de las terminales aéreas.

La Cancillería indicó que la Sección de Intereses de Ecuador en México se encuentra disponible para brindar asistencia consular a los ciudadanos que lo requieran.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana continuará dando seguimiento a la evolución de los acontecimientos”, apuntó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundió la tarde de este domingo que transcurren con normalidad las actividades cotidianas de la población en la mayor parte del territorio nacional, a pesar de los recientes disturbios tras el operativo militar en que resultó abatido alias “El Mencho”.