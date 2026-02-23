Guadalupe Moreno Carrillo: La mujer en la sombra tras el rastro de "El Mencho"

La caída de los grandes líderes del narcotráfico suele dejar al descubierto los hilos sentimentales que, en la clandestinidad, se convierten en pistas para las autoridades. Tras el reciente reporte de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido un domingo 22 de febrero, la atención se ha centrado en Guadalupe Moreno Carrillo, identificada como su última pareja sentimental.

Durante años, la vida privada del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se mantuvo bajo un hermetismo casi total. Sin embargo, el hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conocido como Guacamaya Leaks en octubre de 2022, reveló la identidad de Moreno Carrillo. Los documentos filtrados señalan que la relación habría comenzado tras la separación de Oseguera de su esposa, Rosalinda González Valencia, derivada del segundo arresto de esta última en noviembre de 2021,

Guadalupe Moreno es descrita en los informes de inteligencia como una mujer de aproximadamente 50 años, de tez blanca y vestimenta elegante, cuya imagen fue captada en eventos formales antes de pasar a la clandestinidad.

Su rol en el entorno del líder y la persecución

A diferencia de otras figuras públicas del cártel, Moreno Carrillo no tenía antecedentes penales conocidos hasta las filtraciones de la Sedena, donde se le incluyó en apartados de "Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza" del CJNG. Su papel fue determinante no solo como compañera sentimental, sino como el apoyo principal en la vida fugitiva de Oseguera Cervantes.

Las autoridades sostienen que Moreno Carrillo acompañó al capo en sus escondites en las regiones montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima. En este entorno de alta movilidad y secreto, donde "El Mencho" evitaba cualquier dispositivo electrónico y se comunicaba únicamente mediante cartas, la presencia de Guadalupe era vital para mantener el círculo de seguridad y la operatividad mínima del líder. El seguimiento de este entorno sentimental y familiar fue, precisamente, uno de los pilares que permitió a las autoridades mantener el cerco sobre el narcotraficante.

El contraste con "La Jefa"

Mientras Guadalupe Moreno permanecía en las montañas como prófuga, la esposa histórica de Oseguera, alias "La Jefa", enfrentaba el sistema judicial. Considerada la operadora financiera del cártel, Rosalinda fue sentenciada a cinco años de prisión en 2023. Curiosamente, apenas unos días después del reporte sobre la muerte de su exesposo, el 27 de febrero de 2025, González Valencia recuperó su libertad tras obtener beneficios por buena conducta.

image Rosalinda González Valencia

Con la posible muerte de "El Mencho", el destino de Guadalupe Moreno Carrillo permanece incierto, pero su nombre queda registrado como la mujer que estuvo al lado del hombre más buscado de México hasta sus últimos momentos en la sierra.