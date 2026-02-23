Martes caluroso con posibilidad de tormentas aisladas en San Juan

Tras el temporal con calor y humedad, llega el refresco a San Juan.

Este martes se presentará en San Juan con temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 31 °C , según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional . Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una probabilidad baja de lluvia, mientras que los vientos del noroeste soplarán con intensidad moderada, lo que podría aumentar la sensación de calor.

Hacia la tarde, se esperan tormentas aisladas y un aumento de la nubosidad, con el mercurio alcanzando su punto más alto del día, cercano a los 31 °C , acompañado por vientos del sector sur que podrían intensificarse. El nivel de humedad permanecerá alto, contribuyendo a una sensación térmica más elevada de la prevista.

Al caer la noche, la temperatura rondará los 26 °C, con vientos del sudeste y un ambiente que seguirá siendo cálido. La probabilidad de precipitaciones disminuirá gradualmente, pero se mantiene cierta inestabilidad.

En este tramo final del verano sanjuanino, las condiciones climáticas siguen siendo propias de la estación: días calurosos con noches templadas y el riesgo de desarrollos tormentosos aislados durante las horas más cálidas.