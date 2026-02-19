Copa Libertadores: Triunfazo de Argentinos Juniors, en Ecuador, y con uno menos por expulsión de un sanjuanino

Argentinos Juniors logró un triunfo tan justo como impensado en el debut de la Copa Libertadores en Guayaquil ante Barcelona de Ecuador . Jugaba con 10 hombres desde los 19 minutos del segundo tiempo por la expulsión del sanjuanino Francisco Álvarez y en el minuto 44, tras un gran pase de Leandro Fernández, Diego Porcel, quien unos minutos antes había estrellado un balón en el travesaño, marcó con un gran remate cruzado.

La revancha será dentro de una semana en el estadio Diego Armando Maradona. Allí se definirá la llave y de superarla, el Bicho de La Paternal se medirá con el ganador de Botafogo y Nacional de Potosí (ganó 1-0 el equipo boliviano en la altura). Y de salir airoso en esta segunda instancia, recién ahí accederá a la fase de grupos, o caso contrario jugará la Copa Sudamericana.

Embed - EL BICHO FESTEJÓ EN LA ÚLTIMA Y CON UNO MENOS EN GUAYAQUIL | Barcelona SC 0-1 Argentinos | RESUMEN

El primer tiempo fue bastante pobre y de los dos fue el equipo argentino el que propuso algo más, el que manejó la pelota pero, como le sucede en muchos partidos, careció de poder ofensivo. Pero al menos no sufrió en el arco propio ya que el equipo ecuatoriano hizo poco y nada.

La lesión de Molina apenas comenzó el segundo tiempo y la expulsión de Franciso Alvarez, por ese empujón desesperado sobre Sergio Núñez, complicó los planes del equipo de Nico Diez de volverse con los tres puntos a la Argentina. Con la diferencia numérica, ahora sí el local se animó a buscar el triunfo. Y fue a los 30 minutos cuando Tomás Martínez perdió una gran chance cuando su remate salió desviado por arriba del travesaño.

Sin embargo, en el tramo final del encuentro, Argentinos no abandonó nunca su sana condición de tener la pelota y apostar al juego asociado. Asi, en el final, primero estuvo a un paso del triunfo con ese remate desde afuera del área de Porcel que dio en el travesaño y luego, tras un exquisita gambeta y mejor pase de Fernández, el pibe de San Pedro le dio media clasificación al Bicho.