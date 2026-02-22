domingo 22 de febrero 2026

Parte oficial

Alerta por lluvias en San Juan: todas las rutas están habilitadas, pero con máxima precaución

Vialidad Nacional mantiene monitoreo permanente ante posibles desprendimientos y erosiones. El alerta meteorológico obliga a circular con extrema precaución en toda la provinci

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

En medio del alerta meteorológico vigente por probabilidad de lluvias y lluvias intensas, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales en San Juan se encuentran transitables, aunque bajo condición de máxima precaución.

El organismo detalló que inspectores recorren los distintos tramos en tiempo real, aunque debido a la extensión de los corredores los informes técnicos pueden demorar entre una y dos horas en completarse.

El monitoreo es permanente y se mantiene presencia operativa con maquinaria en puntos estratégicos ante posibles desprendimientos de rocas, erosiones y arrastre de material en badenes, especialmente en zonas de montaña.

image

Estado de las principales rutas nacionales

Ruta Nacional 150 – Jáchal / Ischigualasto

Transitable con máxima precaución. Se recomienda especial atención en la zona de túneles por posible caída de rocas y reducir la velocidad al ingresar.

Ruta Nacional 40 Norte – Huaco / Límite con La Rioja

Transitable con máxima precaución ante probables badenes con arrastre. Personal y maquinaria se trasladan hacia el límite provincial para recorrida preventiva.

Ruta Nacional 40 Norte – Jáchal / Matagusanos / Talacasto

Transitable con máxima precaución. Operativo activo ante posibles erosiones.

Ruta Nacional 150 – Jáchal / Rodeo

Transitable con máxima precaución por riesgo de caída de rocas desde los cerros.

Ruta Nacional 149 – Calingasta e Iglesia

Transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 141 – Caucete / Chepes

Transitable con máxima precaución. Habilitada de 7 a 19 horas. Desde las 19 rige restricción preventiva hasta el día siguiente. En el badén de Marayes hay bajada de creciente: por ahora solo pueden circular vehículos 4x4. Equipos trabajan en el lugar y se espera habilitación total en las próximas horas. Gendarmería realiza control de tránsito.

Ruta Nacional 40 Sur – San Juan / Mendoza

Transitable con máxima precaución. En territorio mendocino se recomienda disminuir estrictamente la velocidad en badenes.

Ruta Nacional 153 – Sarmiento

Transitable con precaución ante posible presencia de barro.

Ruta Nacional 20 – San Juan / San Luis

Transitable con precaución hacia San Luis.

Recomendaciones clave

Ante las lluvias, Vialidad recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, circular con luces bajas encendidas y evitar cruzar badenes con agua o arrastre. También se aconseja no viajar de noche si no es indispensable y respetar las indicaciones del personal en ruta.

Desde el organismo indicaron que habrá actualizaciones cada cuatro o cinco horas, mientras continúe el alerta meteorológico.

