Alerta por lluvias en San Juan: todas las rutas están habilitadas, pero con máxima precaución

En medio del alerta meteorológico vigente por probabilidad de lluvias y lluvias intensas, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales en San Juan se encuentran transitables, aunque bajo condición de máxima precaución.
Vialidad Nacional mantiene monitoreo permanente ante posibles desprendimientos y erosiones. El alerta meteorológico obliga a circular con extrema precaución en toda la provinci
El organismo detalló que inspectores recorren los distintos tramos en tiempo real, aunque debido a la extensión de los corredores los informes técnicos pueden demorar entre una y dos horas en completarse.
El monitoreo es permanente y se mantiene presencia operativa con maquinaria en puntos estratégicos ante posibles desprendimientos de rocas, erosiones y arrastre de material en badenes, especialmente en zonas de montaña.
Ruta Nacional 150 – Jáchal / Ischigualasto
Transitable con máxima precaución. Se recomienda especial atención en la zona de túneles por posible caída de rocas y reducir la velocidad al ingresar.
Ruta Nacional 40 Norte – Huaco / Límite con La Rioja
Transitable con máxima precaución ante probables badenes con arrastre. Personal y maquinaria se trasladan hacia el límite provincial para recorrida preventiva.
Ruta Nacional 40 Norte – Jáchal / Matagusanos / Talacasto
Transitable con máxima precaución. Operativo activo ante posibles erosiones.
Ruta Nacional 150 – Jáchal / Rodeo
Transitable con máxima precaución por riesgo de caída de rocas desde los cerros.
Ruta Nacional 149 – Calingasta e Iglesia
Transitable con máxima precaución.
Ruta Nacional 141 – Caucete / Chepes
Transitable con máxima precaución. Habilitada de 7 a 19 horas. Desde las 19 rige restricción preventiva hasta el día siguiente. En el badén de Marayes hay bajada de creciente: por ahora solo pueden circular vehículos 4x4. Equipos trabajan en el lugar y se espera habilitación total en las próximas horas. Gendarmería realiza control de tránsito.
Ruta Nacional 40 Sur – San Juan / Mendoza
Transitable con máxima precaución. En territorio mendocino se recomienda disminuir estrictamente la velocidad en badenes.
Ruta Nacional 153 – Sarmiento
Transitable con precaución ante posible presencia de barro.
Ruta Nacional 20 – San Juan / San Luis
Transitable con precaución hacia San Luis.
Ante las lluvias, Vialidad recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, circular con luces bajas encendidas y evitar cruzar badenes con agua o arrastre. También se aconseja no viajar de noche si no es indispensable y respetar las indicaciones del personal en ruta.
Desde el organismo indicaron que habrá actualizaciones cada cuatro o cinco horas, mientras continúe el alerta meteorológico.