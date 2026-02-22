El camino de la energía eléctrica

Encender la perilla de la luz tiene un detrás de escena digno de una película. A diario miles de personas trabajan en Argentina las 24 horas todos los días del año para que llegue la electricidad a los hogares, comercios e industrias. El sector de la distribución de la energía eléctrica cumple un rol clave en la matriz económica del país y en la dinámica de miles de familias.

En Naturgy San Juan , distribuimos energía eléctrica a 268.645 clientes y contamos con 11.269 kilómetros de línea que corresponde a la red de media y alta tensión. Como parte de Grupo Naturgy , una compañía multinacional líder en el sector energético y pionero en la integración del gas y la electricidad en Latinoamérica y España, seguimos los más altos estándares a nivel global en términos de operación y atención al cliente.

Cómo llega la energía

La compleja estructura por la que pasa la energía desde su generación hasta la llegada a los usuarios finales tiene distintas etapas y actores que conforman el sistema eléctrico que hacen posible que se garantice de forma segura la electricidad que se utiliza a diario.

En la Argentina, el sector eléctrico cuenta con un Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que integra de manera vertical las etapas de generación, transporte, distribución y consumo, junto con un sistema de operación y despacho que garantiza el equilibrio entre la oferta y la demanda.

La distribución es la etapa final del proceso. A través de redes de media y baja tensión, las empresas distribuidoras, como Naturgy San Juan, llevan la energía hasta los usuarios finales dentro de su zona de concesión.

Actores clave

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es el ámbito en el cual se comercializa la electricidad y está administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA). Esta empresa de gestión privada con propósito público y sin fines de lucro, tiene entre sus principales responsabilidades coordinar las operaciones de despacho, establecer los precios mayoristas y administrar las transacciones económicas que se realizan a través del SADI.

Por su parte, la Secretaría de Energía se encarga de definir y ejecutar la política energética nacional, promover el uso racional de la energía y de nuevas fuentes de producción de electricidad y autorizar el ingreso a nuevos agentes en el mercado, entre otras funciones.

Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), entre otras funciones clave para el funcionamiento del sector, hace el arbitraje ante los posibles conflictos entre agentes del MEM y los entes reguladores provinciales —como el EPRE de San Juan— controlan el cumplimiento de los contratos de las Distribuidoras de su jurisdicción.

Este detalle que muestro en estas líneas tiene el objetivo de que los usuarios tengan dimensión de cómo funciona el sector y conozcan el nivel de complejidad del sistema. Naturgy San Juan, además de tener la responsabilidad de la distribución de energía en la provincia, está cerca de la comunidad a través de programas que promueven el uso eficiente de la energía y el cuidado del ambiente.

Somos conscientes de que tenemos un papel clave en la provincia y en este sentido, nuestro plan de inversión —aprobado por la autoridad de contralor— está abocado a tener un sistema sólido que le acerque a los sanjuaninos la energía de calidad que se necesita para sigan avanzando.