Luis Juez oficializó su pase a La Libertad Avanza

El senador cordobés Luis Juez, que integraba el monobloque del Frente Cívico, anunció su pase formal a la bancada de La Libertad Avanza (LLA), según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Conflicto Causa YPF: la jueza de EEUU volvió a pedir chats de Sergio Massa y Luis Caputo

No se guardó nada "Parece la gorda Carrió con calzoncillos", a quién definió así el senador Luis Juez

Este movimiento tuvo lugar en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral .

Con la incorporación de Juez, el bloque de la Libertad Avanza tendrá 21 legisladores con el cual habrá paridad con el bloque justicialista que tiene también 21 miembros.

En cambio, como interbloque el peronismo tiene hasta esta tarde 28 miembros, ya que tres legisladores de Convicción Federal cercanos a los gobernadores dialoguistas quieren armar un nuevo bloque alejados del kirchnerismo.

Se trata de los legisladores Guillermo Andrada, Carolina Moisés, Sandra Mendoza, que responden a los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil, de Salta Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Luis Juez se fue en diciembre del PRO y armó el bloque con el nombre de su propio partido en Córdoba, el Frente Cívico, y pertenecía al interbloque de LLA, pero ahora decidió integrarse formalmente al oficialismo.