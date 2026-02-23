Tres senadores de UP, a punto de pegar el portazo

Los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejarían el interbloque que lidera José Mayans (Formosa) por diferencias internas no solo en su conducción, sino también por el hartazgo a la agenda impuesta por la ex presidenta Cristina Kirchner , informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes parlamentarias.

Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal (CF) junto a Fernando Salino (San Luis) , que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja) . Estos últimos permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años. El senador formoseño perdió los hilos de la conducción hace rato y su inclinación por la agenda de San José 1111 es cada vez más clara.

No obstante, las cuestiones de fondo vienen, en parte, por los intereses que pregona cada uno. Cristina Kirchner, como presidente del PJ Nacional, lanzó una serie de intervenciones en las representaciones provinciales, entre ellas, Jujuy, donde Moisés mantiene una fuerte disputa con la organización que responde a Máximo Kirchner.

Estos tres representantes provinciales tienen como terminales a los gobernadores del Norte alineados con el presidente Javier Milei: Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. Los tres son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó la Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos.