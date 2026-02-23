Elecciones en Mendoza: LLA+Cambia Mendoza avanzó en tres comunas y el PJ resistió en sus bastiones

En las elecciones municipales 2026 que se desarrollaron este domingo en Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso en tres departamentos y el PJ hizo lo propio en tres comunas de las cuatro que gobierna, pero los nuevos Concejos Deliberantes varían según las composiciones de los mandatos vigentes desde 2023 .

El frente Maipú Crece se impuso por apenas 3 puntos, con un resultado de 43,10% sobre el 40,22% alcanzado por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

De esta forma, ambas fuerzas se repartirán por igual las seis bancas que estaban en juego y el intendente Matías Stevanato logrará tener mayoría simple en el Concejo Deliberante, al alcanzar la mitad de los lugares.

Mientras que Cambia Mendoza tendrá 5 escaños y el restante le corresponde al frente Demócrata Libertario.

Ingresarán al HCD:

PJ (3): Emi Sallei, Marian García y Marcela Castello

LLA+CM (3): María Ángeles De Blasis, José Ortega y Gabriel López (reelecto)

Mandatos vigentes:

PJ: Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri

Cambia Mendoza: María Elisa Gómez y Marcos Flores

Demócrata Libertario: Alfredo Mancifesta

Composición final:

PJ : 6

: 6 LLA+CM : 5

: 5 Demócrata Libertario: 1

San Rafael

En una elección muy reñida, la alianza electoral de Alfredo Cornejo y Javier Milei se impuso por apenas un punto sobre el frente peronista del intendente Omar Félix (San Rafael en Marcha). El triunfo fue de 39,17% ante 38,20%.

De esta forma, el reparto final será de tres bancas para cada lado, por lo cual el PJ mantendrá la hegemonía en el Concejo Deliberante con un total de 6 escaños.

Mientras que LLA+CM será primera minoría con 5 bancas, y la restante la ocupará el concejal Martín Antolín (bloque Partido Libertario).

Ingresan al HCD:

LLA+CM (3): Juan Pablo Vignoni, Valentina Sánchez y Romi Giraudo

PJ (3): Francisco Perdigués, Sol Indiveri y Anabel Lucero

Mandatos vigentes:

PJ: Nahuel Arscone, Antonela Cristofanelli y Néstor Ojeda

Cambia Mendoza: Adrián Reche y Romina Giordano

Partido Libertario: Martín Antolín

Composición final:

PJ: 6

6 LLA+CM: 5

5 PL: 1

Luján de Cuyo

El triunfo más contundente de estas elecciones se dio en Luján de Cuyo, donde el sello LLA+CM arrasó con más del 59% de los votos contra un lejano 10,37% de Fuerza Justicialista (la lista del PJ Mendoza).

De esta manera, el intendente Esteban Allasino se anotó con cinco de seis ediles posibles y el peronismo logró sobrevivir con una sola banca, que será la única opositora en un cuerpo de 12 miembros.

Ingresarán:

LLA+CM (5): Mónica Maroto, Felipe Florentini, Gabriel Lima, Micaela Franco y Marcos Barzarelli

PJ (1): Germán Kemmling

Mandatos vigentes:

LLA+CM (PRO): Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Gabriela Della Blanca y Rolando Baldasso

LLA+CM (UCR): Carlos Sala y Laura Gómez

Composición final:

LLA+CM: 11

11 PJ: 1

Rivadavia

Otro triunfo importante para el radicalismo se dio en Rivadavia, donde se impusieron con el 40%, superando por 15 puntos al partido Sembrar del intendente Ricardo Mansur.

De esta forma, LLA+CM logró ingresar tres bancas y pasará a tener mayoría en el HCD con 5 de 10 bancas.

El oficialismo municipal suma dos escaños en estas elecciones y quedará con 4, mientras que el PJ completa con una sola banca, lograda en 2023.

Ingresan al HCD:

LLA+CM (3): Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez

Sembrar (2): Rodrigo Godoy y Corina Caruso

Mandatos vigentes:

Sembrar: Luis García Llauró y Marta Kihn

Cambia Mendoza: Silvana Francese y Alejandra Flores

PJ: Johanna Genovese

Distribución final:

LLA+CM: 5

5 Sembrar: 4

4 PJ: 1

Santa Rosa

La intendenta Flor Destéfanis (PJ) logró un importante triunfo con su lista “Santa Rosa Gana”, que le permitirá sumar tres bancas y recuperar la mayoría del Concejo Deliberante, con 5 escaños en total.

Mientras que LLA+CM y el sello “Ahora Santarrocinos” se repartieron los dos lugares restantes. De esta manera, la oposición quedará distribuida en 3 bancas radicales y 2 del nuevo partido local.

Ingresarán al HCD:

PJ (3): Magdalena Ascurra, Leo Sailé y Hernán Dubé

LLA+CM (1): Leandro Barrera

Ahora Santarrocinos (1): Débora Quiroga (reelecta)

Mandatos vigentes:

PJ: Mariano Vilches y Melisa Ibáñez

Cambia Mendoza: Diego Ércoli y Liliana Campos

AS: María José Buffa

Distribución final:

PJ: 5

5 LLA+CM: 3

3 AS: 2

La Paz

El intendente Fernando Ubieta (PJ) también festejó un triunfo contundente en La Paz. El frente Elegí Gestión La Paz se alzó con un 54,86% y logró tres bancas, mientras que LLA+CM cosechó un 33,94% para sumar las otras dos en juego.

De esta manera, el PJ tendrá 6 bancas en el HCD de La Paz y el radicalismo se quedará con las otras 4 bancas.

Ingresan al HCD:

PJ (3): Beto Roza, Karen Martínez y “Colacho” Pérez

LLA+CM (2): Nelson Poroyan y Maribel Pérez

Mandatos vigentes:

PJ: Virginia González, Ivana Rosales y Yair Moyano

Cambia Mendoza: Daniel Blanco y Ana Sol Pinto

Distribución final: