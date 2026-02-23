lunes 23 de febrero 2026

Congreso

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado

El proyecto, que busca actualizar la Ley N° 26.639 sobre preservación de glaciares y ambiente periglacial, había quedado en pausa semanas atrás por la prioridad que el oficialismo dio a la reforma laboral. La sesión del jueves 26 será clave para definir puntos sensibles que afectan tanto a la protección ambiental como a proyectos mineros estratégicos en provincias como San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras semanas de incertidumbre, el Senado finalmente convocó a una sesión pública especial para el jueves 26 de febrero a las 11 horas, en la que se prevé tratar, entre otros temas, el proyecto de Ley de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639). La convocatoria fue realizada por los jefes de bloque y senadores firmantes, en el marco del Decreto N° 24/2026, que establece el período de Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de este año.

El proyecto, que busca actualizar aspectos de la ley vigente para dar mayor claridad sobre el ambiente periglacial, había quedado en pausa a principios de febrero. En ese momento, fuentes legislativas confirmaron que la iniciativa había sido excluida de la agenda del Senado para concentrarse en la reforma laboral, considerada prioritaria por el presidente Javier Milei. Según los mismos informantes, la Ley de Glaciares necesitaba consensos adicionales y el oficialismo buscaba evitar mezclar debates que podrían generar conflictos con manifestaciones ambientales y sindicales.

“Todavía no estaban los votos asegurados. En el Senado lo tenemos más complicado”, dijo en ese momento una fuente legislativa que pidió reserva de identidad. “Se oponen algunos justicialistas y radicales que no entienden la terminología de la ley. Muchos creen que si tocas un glaciar, mañana te quedás sin agua”, agregó.

El debate sobre la ley tiene particular relevancia para la provincia de San Juan, donde los proyectos mineros conviven con áreas protegidas y glaciares de escombro. Uno de los casos más emblemáticos es el yacimiento de cobre El Pachón, ubicado en Calingasta, que incluye un glaciar petrificado que, según estudios locales, no cumple funciones hídricas. Sin embargo, la redacción actual de la Ley N° 26.639 dificulta avanzar con el proyecto, al encuadrarlo dentro de las regulaciones del ambiente periglacial.

La reforma propuesta busca otorgar mayor potestad a las provincias para definir y discutir casos vinculados al ambiente periglacial, aunque especialistas advierten que las modificaciones no son sencillas desde el punto de vista constitucional. “Lo que se intenta es darles herramientas a los gobiernos provinciales para tomar decisiones técnicas sobre sus territorios, pero el tema no es tan fácil como parece”, explicó una fuente del sector minero local.

Durante las semanas previas a la confirmación de la fecha, distintos sectores se mantuvieron atentos al calendario legislativo, con versiones cruzadas sobre posibles resistencias políticas y la intención del oficialismo de minimizar conflictos. Algunos referentes del ámbito minero desmintieron que haya una oposición firme del radicalismo, señalando que la separación de la ley de glaciares de la reforma laboral responde más a una estrategia política para evitar la acumulación de manifestaciones de sindicatos, kirchneristas y organizaciones ambientales.

Cómo votarían los senadores por San Juan

El senador Sergio Uñac, con un historial de gestión pro minera pero decisiones recientes ambiguas, mantiene su postura en reserva -según conoció Tiempo de San Juan-, generando incertidumbre sobre si acompañará la reforma o adoptará una posición más cauta frente al bloque uñaquista. Por su parte, la senadora Celeste Giménez, alineada con La Cámpora, se perfila como una de las voces contrarias, siguiendo la línea del bloque conjunto que históricamente se opone a modificaciones que favorezcan al sector minero.

Mientras tanto, el senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, se espera que vote a favor de la reforma, siguiendo la postura del Gobierno nacional.

