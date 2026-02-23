lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

La CGT vuelve a reunirse, a pocos días de que el Senado sancione la Reforma Laboral

En la previa de las sesiones del Senado la CGT reúne a su mesa chica. El viernes se trata la reforma laboral.

Por Agencia NA
image

La mesa chica de la CGT se reunirá el miércoles próximo en la previa a las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana y con el interés puesto en la sesión del viernes en la que se tratará la reforma laboral.

Lee además
la cgt recibio respaldo internacional por el paro contra la reforma laboral
Apoyo

La CGT recibió respaldo internacional por el paro contra la reforma laboral
con la uom a la cabeza, varios gremios definiran una medida de fuerza de 36 horas y le pediran a la cgt que se sume
Reforma laboral

Con la UOM a la cabeza, varios gremios definirán una medida de fuerza de 36 horas y le pedirán a la CGT que se sume

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales, el encuentro está en plena organización --con lugar y hora a definir--, pero los dirigentes tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor.

También coincide la mayoría de la conducción cegetista en que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza”, por lo que se ratificará la postura de “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que consideran inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga.__IP__

“Veremos qué se puede interpretar del malestar en la calle, pero no vamos a gastar recursos en medidas de acción directa”, señalaron ante esta agencia desde la mesa de conducción de la central.

Temas
Seguí leyendo

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

Los puntos clave de la reforma laboral: qué cambia en contratos, sindicatos y huelgas

Reforma laboral: así votaron los diputados de San Juan

Milei destacó la victoria en la Cámara baja: "El empleo registrado volverá a expandirse"

El Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral

Diputados aprobó la reforma laboral, que vuelve al Senado buscando la sanción

Seis heridos por las protestas contra la reforma laboral en el Congreso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
luis juez oficializo su pase a la libertad avanza
Cambio

Luis Juez oficializó su pase a La Libertad Avanza

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero
En Capital

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha
Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

¡Te quiero demasiado, viejo carolo!: el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía
Dolor

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.
Mercado financiero

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450