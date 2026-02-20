viernes 20 de febrero 2026

Apoyo

La CGT recibió respaldo internacional por el paro contra la reforma laboral

A través de un comunicado, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y expresó su posición sobre del proyecto de ley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras el paro general de la CGT al Gobierno ayer jueves, en un comunicado la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) manifestó su respaldo al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral del Gobierno y expresó su “total solidaridad con los sindicatos y trabajadores del transporte en toda Argentina”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida de fuerza de la CGT tuvo una “fuerte solidaridad internacional con los trabajadores argentinos”.

¿Qué dice el comunicado de la ITF?

“La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) manifestó su respaldo al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral del Gobierno y expresó su “total solidaridad con los sindicatos y trabajadores del transporte en toda Argentina que hoy realizan huelgas en defensa de los derechos laborales”, a la vez que apoyó el balance de la CGT sobre el “contundente acatamiento del 90 % de la medida en defensa de los trabajadores”, como destacó la central argentina. La reforma ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y hoy se está tratando en una maratónica sesión en Diputados.

Así, la ITF, que tiene su sede central en Londres y representa a 16 millones y medio de trabajadores y trabajadoras del transporte de 740 organizaciones sindicales de 150 países, cuestionó con dureza el contenido del proyecto de ley al señalar que “la legislación propuesta incluye medidas para debilitar la negociación colectiva, restringir el derecho a huelga, reducir las protecciones contra despidos injustificados, desregular las condiciones laborales y aumentar la flexibilidad de los empleadores”. En ese marco, sostuvo que estos cambios revertirían “derechos fundamentales obtenidos con décadas de lucha” y afectarían “la libertad de asociación y la negociación colectiva, estos últimos ratificados por Argentina en claro conflicto con sus obligaciones bajo los Convenios 87 y 98 de la OIT”.

La Federación representa en Argentina a todos los sindicatos de transporte marítimo, fluvial, portuario, ferroviario, aeronáutico, tanto de pasajeros, como de carga, integrados al transporte multimodal. En ese sentido, subrayó en el comunicado que “los trabajadores y trabajadoras del transporte vuelven a estar en primera línea para defender los derechos democráticos y laborales mientras los sindicatos se movilizan contra las reformas”.

Stephen Cotton, Secretario General de la ITF, advirtió que “en todo el mundo estamos viendo reformas económicas utilizadas para trasladar el riesgo a los trabajadores y trabajadores”. En ese sentido, profundizó que “las verdaderas y sostenibles soluciones requieren diálogo social genuino en lugar de imponer reformas que erosionan las protecciones de los trabajadores y trabajadoras” y cerró que “hoy, los trabajadores y trabajadoras del transporte de todas las regiones del mundo se solidarizan con todos los que están en huelga en Argentina defendiendo sus derechos y su futuro”.

Por su parte, Paddy Crumlin, Presidente de la ITF, afirmó en el comunicado que “esta agenda de reformas es un ataque directo a las y los trabajadores y al movimiento sindical en Argentina” y añadió que “el gobierno del presidente Milei intenta desmantelar los derechos laborales duramente conquistados bajo la falsa promesa de libertad económica, mientras traslada la carga de la crisis a los trabajadores y sus familias”. Por otro lado, indicó que “Los trabajadores y trabajadoras del transporte tienen razón en resistirse”, ya que “cuando los gobiernos intentan silenciar a los sindicatos, restringir el derecho a la huelga y debilitar la negociación colectiva, el movimiento obrero internacional debe responder con unidad y solidaridad”. Finalmente, reiteró que “la ITF se mantiene firmemente al lado de sus organizaciones afiliadas en esta lucha”.

Finalmente, la ITF pidió en el texto “respeto a los estándares laborales internacionales y un diálogo significativo con los sindicatos”. Además, calificó al proyecto como un “ataque regresivo, que representa un grave ataque a los derechos sindicales y democráticos”.

