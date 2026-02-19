jueves 19 de febrero 2026

Política

La CGT analizó el paro general contra la reforma laboral: "Más del 90% de la actividad estuvo detenida"

Columnas de distintas agrupaciones se concentran en las inmediaciones del Parlamento, donde ya comenzó a tratarse la reforma laboral. El Gobierno calificó la medida de fuerza como “extorsiva”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde la medianoche, rige el paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada hoy en la Cámara de Diputados. A la medida también se sumaron varios gremios vinculados al transporte, bancos y comercios.

Luego de que se descartara la realización de una movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el sindicato ratificó el cese de actividades durante una conferencia de prensa realizada el miércoles. Allí, explicaron que el objetivo será que “no haya nadie en la calle”, como muestra del rechazo a la iniciativa.

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció su participación en la huelga, pero afirmaron que realizarán una manifestación frente al Palacio Legislativo. De forma paralela, el Gobierno comunicó que descontará el día a quienes se sumen al paro. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros y las dos CTA, también confirmó su adhesión a la marcha.

Fuente: Infobae

