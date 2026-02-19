jueves 19 de febrero 2026

Para el INDEC se desacelera la inflación mayorista

El dato del INDEC marca una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de diciembre.

Por Agencia NA
image

Según el INDEC, la inflación mayorista se desaceleró al 1,7% en enero, una variación menor a la registrada en diciembre de 2025, del 2,4%.

En tanto, a nivel interanual, el acumulado alcanzó un 26,4% desde enero del año pasado.

El Índice de precios básicos al por mayor (IBIM), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró 1,6% y el Índice de precios básicos del productor (IPP) una de 1,6%.

En el desglose del IPIM, los precios de los productos nacionales crecieron 1,7% (2,6% productos primarios; 1,4% productos manufacturados y 1,1% energía eléctrica). A su vez, los productos importados escalaron 1,5%.

Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “la secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre”.

Dijo que “en el último trimestre del año (con excepción de diciembre), los precios mayoristas corrieron por debajo del 2% y enero no fue la excepción”.

“Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación”, señaló.

Con respecto a los precios mayoristas de enero, destacaron los aumentos en productos agropecuarios (+4,1%), productos pesqueros (+4,6%) y alimentos y bebidas (+2,4%).

Si bien los precios mayoristas corren por debajo del 2%, los datos a febrero continúan mostrando una inflación que podría ser todavía elevada, por lo que lo más probable es que el camino de reducir la inflación se retome en marzo”.

