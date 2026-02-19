jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Patricia Bullrich anunció el dictamen del Senado por el nuevo Régimen Penal Juvenil

“Se terminó se terminó mirar para otro lado”, anunció Bullrich.

Por Agencia NA
image

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

Lee además
el llamativo posteo de javier milei con patricia bullrich en medio del feriado de carnaval
Redes Sociales

El llamativo posteo de Javier Milei con Patricia Bullrich en medio del feriado de carnaval
Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza.
Voz del oficialismo

Patricia Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral: de qué se trata

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

image

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos:

image

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

Qué dice la nueva ley

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Temas
Seguí leyendo

Cerró sus puertas una clásica fábrica de dulces y alfajores de Córdoba

Misión del FMI en Argentina: "Muy buenos avances"

Inflación: Caputo habló de "reacomodamiento de precios relativos"

El piloto sanjuanino Facundo Della Motta selló su incorporación a La Libertad Avanza

Javier Milei le ofreció a Trump tropas argentinas para enviar a Gaza

La CGT analizó el paro general contra la reforma laboral: "Más del 90% de la actividad estuvo detenida"

La CGT San Juan informó un 70% de acatamiento del paro y advirtió que la lucha seguirá en la Justicia

Baistrocchi niega reuniones con LLA pero aclara que su único límite es el kirchnerismo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
comenzo el paro general de la cgt contra la reforma laboral: que funciona y que no en san juan
Medida de fuerza

Comenzó el paro general de la CGT contra la reforma laboral: qué funciona y qué no en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa
Repercusiones

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa

Por Guillermo Alamino
Indignante: así atacó un pervertido a una menor en Pocito
Video

Indignante: así atacó un pervertido a una menor en Pocito

Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Imagen ilustrativa
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas
Tajante

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: "Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas"