jueves 19 de febrero 2026

Un diputado peronista le dejó cadenas en el escritorio a Martín Menem

El presidente de la Cámara denunció al diputado de violar el reglamento del cuerpo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una sesión complicada fue la de este jueves en la Cámara baja, con varios diputados que buscaron destacarse ya no en los discursos, sino buscando llamar la atención. En busca de un minuto de fama en las redes sociales, como viene sucediendo cada vez más seguido en el recinto, esta vez el kirchnerista Horacio Pietragalla Corti protagonizó un breve segmento en el que quiso hacer copartícipe al presidente de la Cámara.

No estaba anotado para hablar, por lo que le pidió una interrupción a su par Vanesa Siley, miembro informante del dictamen de UP junto a Sergio Palazzo. Concedida la misma, Pietragalla manifestó su “disconformidad” de que en “una ley que viene a robar tantos derechos a los trabajadores y trabajadoras, se limite la voz solamente a 40 diputados, cuando sabemos que en una ley tan importante tendrían que tener voz todos los diputados presentes”.

Y cerró: “Entendemos que esta ley nos retrotrae a la esclavitud y le voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso muy grande para nuestros derechos laborales, nuestros derechos históricos argentinos y nuestra Constitución que defiende sobre todas las cosas a los trabajadores”.

El exsecretario de Derechos Humanos se paró para dirigirse hasta el estrado a entregarle lo que había dicho al presidente de la Cámara, que mientras se aproximaba el diputado de UP le advertía: “A mí no me puede entregar nada, diputado”, pero Pietragalla llegó y le dejó unas cadenas sobre el escritorio.

“Le pido que respete el reglamento también; le pido que retire lo que me ha dejado acá diputado. Es una falta de respeto al reglamento que pidió la diputada Teresa García también. No está permitido, lléveselo”, le dijo Martín Menem. La diputada Teresa García había reclamado hacía instantes por el no cumplimiento del reglamento del miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, por haber leído toda su intervención.

Por Redacción Tiempo de San Juan

