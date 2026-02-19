jueves 19 de febrero 2026

Reforma laboral

Escándalo en Diputados: el peronismo intentó levantar la sesión, y el PRO contraatacó

Diputados del peronismo denunciaron la falta de quórum mientras se debatía la reforma laboral, y pidieron que se levante la sesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El kirchnerismo quiso aprovechar la ausencia de muchos diputados en el recinto y presentó una moción de orden para que el proyecto de reforma laboral regrese a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La sesión se detuvo y cuando volvió a haber cuórum, en la votación, se impuso el oficialismo. Por lo tanto, se continuaba como estaba planeado.

Pero la diputada del PRO Silvana Giúdici, a modo de revancha, presentó una moción de orden para que se vote la ley en general rápidamente, abortando lo que restaba del debate.

Su propuesta se impuso en la votación. Más tarde, a cambio de que la sesión continúe en orden, retiró la moción.

