Javier Milei le ofreció a Trump tropas argentinas para enviar a Gaza

El presidente Javier Milei formalizó este jueves 19 de febrero el ofrecimiento de tropas argentinas para ser desplegadas en la Franja de Gaza. El anuncio tuvo lugar en Washington D.C., en el marco de la reunión inaugural de la "Junta de Paz" (o Consejo de Paz), una iniciativa creada por el mandatario estadounidense Donald Trump tras negociar un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Durante su discurso, Milei puso a disposición la colaboración de los Cascos Blancos, integrándolos en una eventual Fuerza Internacional de Estabilización en el territorio palestino. "Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización", declaró el mandatario, haciendo referencia a la experiencia histórica de Argentina en misiones bajo bandera de la ONU, como en Haití o la guerra en la ex Yugoslavia.

El presidente argentino destacó su alineamiento ideológico y diplomático con Trump, elogiando su liderazgo frente a desafíos complejos. Según Milei, la participación de la "nueva Argentina" en este consejo se basa en la defensa de principios como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. "Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz", añadió durante su intervención de dos minutos en el Instituto de Paz de Washington.

Contexto de la misión y otros actores

La "Junta de Paz" busca establecer una fuerza de estabilización liderada por Estados Unidos, con ambiciones que, según Trump, se extienden más allá de Gaza. En este esquema, Indonesia asumirá el rol de comandante adjunto, mientras que Marruecos aportará tropas y policías para formar un nuevo cuerpo de seguridad en la Franja. El mandatario estadounidense anunció además una contribución inicial de 10.000 millones de dólares para sostener la iniciativa.

No obstante, el escenario sigue siendo volátil. Fuentes reportan que Israel mantiene la ocupación de gran parte del territorio y que, desde el alto el fuego, más de 600 palestinos han muerto en incidentes militares o ataques.

Repercusiones y debate político interno

La decisión de Milei ha provocado un intenso debate político en Argentina. Desde el oficialismo se defiende la postura como una forma de recuperar protagonismo global y fortalecer la alianza con Estados Unidos. Sin embargo, sectores opositores y diversos dirigentes han cuestionado la oportunidad y los riesgos de este compromiso.

Las críticas principales apuntan a la peligrosidad de involucrar al país en el conflicto de Medio Oriente y cuestionan que el Gobierno priorice una agenda internacional de alto impacto mientras persisten tensiones sociales y económicas internas, como la inflación y el desempleo. Se espera que este anuncio genere nuevas discusiones tanto en el Congreso como en la opinión pública nacional.