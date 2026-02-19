El piloto sanjuanino Facundo Della Motta selló su incorporación a La Libertad Avanza

El reconocido piloto sanjuanino Facundo Della Motta formalizó su incorporación a La Libertad Avanza (LLA) tras participar, como ya escribió Tiempo de San Juan , de un encuentro encabezado por la dirigencia del espacio en San Juan, donde fueron presentados nuevos perfiles provenientes del ámbito privado y ajenos a la política tradicional.

Della Motta, identificado dentro de ese grupo de “outsiders” que el partido busca sumar a su armado provincial, confirmó su participación en el espacio que lidera el presidente Javier Milei. En diálogo con Diario El Zonda, explicó su afinidad ideológica: “Siempre simpaticé con las ideas del liberalismo y me parece que desde ese lugar la sociedad se puede desarrollar de una mejor manera” .

image El encuentro en el que presentaron a Facundo Della Motta, entre otros nuevos participantes.

Además de su trayectoria deportiva, el piloto cuenta con formación académica en Economía y desarrolla emprendimientos vinculados a la elaboración y comercialización de champagne.

Otros outsiders que se sumaron a LLA

Entre los nuevos dirigentes que participaron del encuentro también estuvo Adrián Martínez, quien compitió en las elecciones 2023 como candidato a intendente de Rawson por el frente Cambia San Juan. El empresario gastronómico logró entonces los votos necesarios para incorporar un concejal (Modesto Fernández), aunque con el tiempo el edil se alejó de su sector. Con su presencia en la actividad, Martínez confirmó ahora su pase al partido del León.

También asistieron, aunque sin quedar registrados formalmente, Héctor Estornell Madcur y el exfuncionario capitalino Facundo Valentín, quien viene desarrollando trabajo territorial en la Ciudad de San Juan con merenderos y referentes barriales.

El encuentro, que se desarrolló a principios de febrero en Pocito, reunió a más de 300 dirigentes de los 19 departamentos y fue encabezado por el diputado nacional José Peluc, principal referente de La Libertad Avanza en la provincia. La actividad tuvo como eje la conformación de equipos políticos en los municipios, la capacitación dirigencial y el análisis de problemáticas locales.

Desde el espacio indicaron que estas reuniones forman parte del trabajo político con vistas a las elecciones de 2027.