Legales de la UNSJ recomendó continuar con la empresa preadjudicada y la obra de la Escuela de Música podría reactivarse en marzo

Tras algunos días de análisis, el departamento de Legales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió no dar lugar al planteamiento de la empresa Mateo y respaldó la recomendación de la Comisión Evaluadora sobre la compañía Galvarini y Asociados Construcciones S.A De este modo, solo resta que se oficialice la resolución y que se firme contrato entre ambas partes para darle continuidad a la obra de la Escuela de Música. Según afirmaron fuentes calificadas, la construcción, que lleva más de 10 años frenada, podría reanudarse en marzo.

A inicios del mes de febrero, la empresa Mateo hizo una presentación en la que planteaba que la oferta de Galvarini era "precio vil", es decir, "tan bajo que no es creíble". Cabe recordar que ambas compañías fueron las únicas que quedaron en carrera, luego de que la Comisión Evaluadora descartara a otras tres por cuestiones legales y administrativas. De esta manera, el tribunal compuesto por tres profesionales de la construcción, recomendó a la empresa sanjuanina, ya que la oferta era de $1.602 millones, un 14,08% por debajo del presupuesto oficial, frente a los $2.044 millones ofertados por la empresa tucumana, que superaban en casi un 10% el valor de referencia.

El Departamento Legales revisó la presentación, pero no dio lugar a la queja y recomendó continuar con la empresa Galvarini. Así, con la oficialización de esta decisión, la UNSJ debe sellar la adjudicación y firmar contrato con la compañía.

En estas condiciones, la construcción podría reanudarse en marzo. Esto resulta un hecho histórico, ya que el edificio de la Escuela de Música, situado en las cercanías del Auditorio Juan Victoria, continúa sin terminar tras años de interrupciones vinculadas a la inflación, la falta de materiales y la discontinuidad en el envío de fondos nacionales. La última licitación con avances concretos se registró en 2021, pero la obra volvió a paralizarse cuando aún quedaba pendiente alrededor del 40% de ejecución. Más recientemente, hacia fines de 2024 se licitó el rubro carpinterías; sin embargo, el proceso fue declarado desierto en marzo de 2025 luego de que la única oferta presentada superara el presupuesto oficial y fuera desestimada por la comisión evaluadora.

Por estos motivos, la UNSJ decidió financiar la obra, que contemplará la construcción de la Etapa 2 de la misma hasta su finalización. Esto incluye refuerzos estructurales y fundaciones adaptadas a las condiciones del suelo, sistemas constructivos en seco con aislación acústica, carpinterías con doble vidriado hermético y dispositivos de seguridad como barrales antipánico. También se incorporan instalaciones eléctricas y de iluminación de bajo consumo, un ascensor sin sala de máquinas, sistemas integrales contra incendios y detalles de terminación como pisos de madera maciza, hormigón alisado de alta resistencia y un cartel institucional de acero inoxidable con iluminación LED.