Misterio

El "Chiqui" Tapia desapareció de las redes tras ser citado a indagatoria y generó repercusión

El presidente de la AFA tenía una cuenta con miles de seguidores en Instagram. Luego de que la Justicia lo cite a indagatoria y le prohíba salir del país, despareció su cuenta. Especulaciones en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La ausencia digital de Claudio “Chiqui” Tapia encendió alertas entre los seguidores del fútbol argentino. Al intentar acceder a su cuenta de Instagram, el resultado es el mismo para todos: la plataforma informa que el perfil no está disponible y sugiere que pudo haber sido eliminado.

El hecho ocurrió en una jornada particularmente sensible para el presidente de la AFA. Ese mismo día, la Justicia avanzó con una citación a indagatoria en su contra en una investigación por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social y, además, dispuso una restricción que le impide abandonar el país.

La desaparición no pasa inadvertida si se tiene en cuenta el rol activo que Tapia tenía en redes sociales. Su perfil, con verificación oficial y miles de seguidores, funcionaba como una vidriera institucional y personal: allí compartía imágenes de actos formales, encuentros dirigenciales y mensajes dirigidos a integrantes de la Selección, incluido Lionel Messi. Por eso, el silencio repentino en Instagram resultó llamativo.

Distinto es el panorama en X, donde su cuenta continúa visible. Este jueves, incluso, se registró una interacción al replicar un mensaje de la cuenta oficial de la AFA en el marco del Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. Hasta ahora, no trascendieron las razones detrás de la baja de su perfil en Instagram.

La causa judicial y los citados

La investigación es impulsada por ARCA y quedó en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante. De acuerdo a lo que pudo reconstruir TN, Tapia deberá presentarse a declarar el 5 de marzo. Un día después, el 6, hará lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La prohibición de salida del país no alcanza solo a ellos. También incluye al titular de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, a Gustavo Lorenzo y al ex presidente de Racing, Víctor Blanco.

El expediente apunta a determinar si la AFA retuvo impuestos nacionales en carácter de agente de percepción y no los transfirió al Estado dentro del plazo legal, fijado en 30 días posteriores al vencimiento. Los períodos analizados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

En cuanto a los números, la denuncia inicial señalaba una deuda de $7.593.903.512,23. Luego, una ampliación sumó otros $11.759.643.331,62, elevando el total investigado a más de $19.300 millones.

Desde ARCA sostienen que esos fondos no pertenecen a la asociación deportiva, sino que son recursos estatales desde el instante mismo en que se efectúa la retención. Por eso, argumentan que la falta de depósito configura una apropiación indebida de dinero público.

El organismo también remarcó que, para la configuración del delito, no es necesario probar una intención específica de quedarse con los fondos. Según su planteo, alcanza con demostrar que los responsables conocían la obligación legal, contaban con los medios para cumplirla y, aun así, no lo hicieron.

Como respaldo, ARCA presentó documentación del Banco Credicoop que da cuenta de movimientos financieros de la AFA durante ese período, incluyendo acreditaciones en cuentas y la constitución de plazos fijos en pesos y dólares, lo que —según la acusación— evidencia capacidad económica para afrontar las obligaciones fiscales.

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos públicos ni de Tapia ni de la AFA sobre el avance de la causa. Tampoco se ofrecieron explicaciones oficiales sobre la desaparición del perfil de Instagram del dirigente que conduce el fútbol argentino.

