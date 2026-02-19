jueves 19 de febrero 2026

Imperdible

Virus llega a San Juan para celebrar 40 años de "Locura"

La emblemática banda se presentará el 15 de mayo en el Teatro Sarmiento. Todo lo que tenés que saber

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-18 at 10.36.45

La mítica banda Virus, estandarte de la modernidad y el glamour en el rock nacional, desembarcará en San Juan el próximo 15 de mayo. Lo hará con un show que promete recorrer el disco que cambió las reglas del juego en los años 80.

No será una fecha cualquiera. La gira que trae a Virus nuevamente a los escenarios sanjuaninos tiene un motor central: el 40° aniversario de "Locura", el álbum editado en 1985 que terminó de consagrar al grupo liderado por aquel entonces por el inolvidable Federico Moura. Canciones como "Pronta entrega", "Sin disfraz" y "Luna de miel en la mano" no solo fueron hits de radio; fueron himnos de una liberación estética y sonora que aún hoy resuena en las nuevas generaciones.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 10.36.46

La formación actual: respeto y vigencia

Con la elegancia que los caracteriza, la banda actual —encabezada por los históricos Julio y Marcelo Moura junto a Mario Serra— mantiene intacto el ADN del grupo. El flyer oficial muestra a una formación sólida, que combina la experiencia de sus fundadores con la energía de los músicos que hoy completan el ensamble, logrando un sonido pulcro que hace honor a su historia.

Si bien la banda viene recorriendo los principales teatros y estadios de Latinoamérica y España, este reencuentro con el público sanjuanino tiene un gusto especial por la calidez y el fervor con el que siempre han sido recibidos en la provincia.

"Locura es, quizás, el disco más bailable y sensual de la historia del pop argentino. Celebrarlo hoy es reivindicar la alegría", comentaron desde la producción.

Los fanáticos y curiosos ya pueden agendar la fecha. Las entradas estarán a la venta a través de la plataforma TuEntrada.com. Se aconseja no esperar dudarla mucho ya que, dada la relevancia histórica del show y el aniversario del disco, los tickets se agoten con rapidez.

