¡Pongan los fideos!: el hermano de Mauro Icardi se juntó con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles

En medio del eterno escándalo que rodea a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, un nuevo capítulo sumó tensión a la ya compleja trama familiar. Esta vez, el protagonista fue Guido Icardi, uno de los hermanos del delantero, quien tras romper el silencio en televisión sorprendió con una serie de imágenes que no tardaron en encender las redes: se mostró reunido con la conductora, sus sobrinas, Maxi López y Martín Migueles.

Las fotos, publicadas en sus historias de Instagram, funcionaron como una declaración visual que llegó apenas horas después de su explosiva participación en Intrusos (América TV), donde habló sin filtros sobre su vínculo distante con Mauro y opinó sobre el escándalo mediático que involucra a su exesposa y a la actriz.

En la primera postal, Guido aparece sentado en un sillón de cuero, vestido con una remera roja deportiva, tatuajes a la vista y sonrisa amplia. A su lado, Wanda Nara y sus hijas posan en un clima íntimo y relajado. La frase que eligió para acompañar la imagen fue contundente: “Conociendo a mi familia”, junto a un corazón rojo.

image

El mensaje no pasó inadvertido. En plena guerra judicial y mediática entre Wanda y Mauro, la elección de palabras fue leída como una toma de posición. Más aún cuando, en televisión, Guido había reconocido que durante años no tuvo la posibilidad de compartir tiempo con sus sobrinas por la distancia y las internas familiares.

Pero si esa imagen ya había generado ruido, la siguiente terminó de sacudir el tablero. En una segunda foto, el hermano del futbolista aparece en una cena junto a Wanda Nara, Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo. La escena muestra a todos sentados alrededor de una mesa de mármol, sonrientes y distendidos. El detalle más llamativo es la convivencia en el mismo plano del exmarido de Wanda y de su actual pareja, además del propio Guido, en el centro del encuadre.

image

La imagen fue rápidamente interpretada como “la foto del escándalo”. No solo por el simbolismo de ver a Maxi y Martín compartiendo espacio, sino porque Guido, sangre directa de Mauro, eligió sentarse a esa mesa en un momento de máxima tensión pública.

Horas antes, en su entrevista televisiva, el joven había sido tajante al describir su relación con el delantero: “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”. También reveló que lo invitó a su casamiento y que todavía no obtuvo respuesta, dejando en evidencia una relación fría y distante que, según contó, se arrastra desde hace más de una década.

Respecto del escándalo que detonó el Wandagate, Guido no dudó en lanzar una frase que resonó fuerte: “Fue un salame, llevaba diez años casado”, dijo en referencia a la infidelidad que terminó con el matrimonio de Mauro y Wanda. Sin embargo, también aclaró que no cree que su hermano sea una persona violenta y aseguró que “Wanda no lo cambió”, remarcando que el carácter fuerte del futbolista siempre fue así.

image

Guido relató que los Icardi nunca fueron una familia particularmente unida y que la separación de sus padres generó divisiones internas que se profundizaron con el paso del tiempo. “Siempre hay que elegir un bando”, aseguró, marcando el clima que se vive puertas adentro.

Mientras tanto, Mauro Icardi no se pronunció públicamente sobre las fotos ni sobre las declaraciones de Guido. Sin embargo, en un escándalo donde cada gesto es leído como estrategia, esta cena compartida parece ir mucho más allá de una simple reunión familiar.

En una historia donde todos hablan, todos publican y todos toman partido, la imagen de Guido junto a Wanda, Maxi López y Martín Migueles suma un capítulo inesperado. Y deja flotando una pregunta inevitable: ¿se profundiza la grieta entre los hermanos Icardi?