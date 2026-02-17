martes 17 de febrero 2026

Tras su triste desenlace

Silvina Luna tendrá su docuserie: todo lo que se sabe

La producción no solo abordará su carrera bajo el ojo público, sino que profundizará en su batalla judicial contra el cirujano Aníbal Lotocki.

Por Agencia NA
La historia y el doloroso desenlace de Silvina Luna será contado en una docuserie.

El triste desenlace de Silvina Luna, una noticia que conmocionó al país, será retratado en una serie documental que promete ser un crudo testimonio de sus últimos años. La producción no solo abordará su carrera bajo el ojo público, sino que profundizará en su batalla judicial contra el cirujano Aníbal Lotocki.

La periodista Pía Shaw reveló detalles exclusivos sobre el proyecto en el programa Sálvese quien pueda. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el documental contará con material inédito que la propia Luna dejó grabado antes de su fallecimiento, cumpliendo así con uno de sus últimos deseos.

“Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, adelantó Shaw. La periodista enfatizó el impacto de la investigación médica que se verá en el proyecto: “Tuve la oportunidad de leer todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si supieras lo que fueron los últimos diez años de Silvina".

"Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes, pero, sobre todo, se la verá a ella. Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, sumó.

Según reveló, la serie se encuentra en etapa de postproducción y contará con las voces de su entorno más íntimo, como también de quienes la ayudaron en lo legal: "También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa, y Burlando”, adelantó.

“Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, sumó.

Por su parte, Ximena Capristo, íntima amiga de Silvina Luna, confirmó su participación en la serie: “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos”.

“Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, agregó.

FUENTE: AgenciaNA

