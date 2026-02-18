La Fiesta del Cine vuelve a encender las salas sanjuaninas: promos, descuentos y estrenos

Los jubilados de ANSES pueden obtener entradas gratis para el cine a través de PAMI

Del 19 al 25 de febrero se desarrollará en todo el país una nueva edición de la Fiesta del Cine , la iniciativa que busca revitalizar la asistencia a las salas con entradas a precios promocionales. San Juan no será la excepción: los complejos locales también formarán parte de la propuesta que cada año atrae a miles de espectadores.

Impulsada a nivel nacional con el acompañamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) , la semana promocional suele incluir rebajas en formatos tradicionales como 2D y 3D, además de opciones premium que, según cada cadena, pueden abarcar salas XD, Confort o experiencias inmersivas.

Valores y beneficios

Si bien aún se aguardan precisiones oficiales de cada complejo en San Juan, en ediciones anteriores la Fiesta del Cine ofreció reducciones significativas en el precio de las entradas. El esquema apunta a que el costo deje de ser una barrera y que más público pueda acceder a estrenos y títulos en cartelera.

A esto se suman promociones financieras vigentes durante febrero. Diversas billeteras virtuales y plataformas de pago mantienen reintegros que, en algunos casos, alcanzan hasta el 50%, lo que permite potenciar el ahorro para quienes combinen los descuentos del evento con tarjetas o apps adheridas.

Qué cines participan en San Juan

Las cadenas Play Cinema, Cinemacenter y Multiplex se preparan para sumarse a la movida, con funciones promocionales y una cartelera que incluirá varios de los estrenos fuertes del verano.

Estrenos que coinciden con la promoción

El inicio de la Fiesta del Cine coincide con la llegada de nuevas producciones a la pantalla grande. Entre los títulos más comentados aparece Parque Lezama, la comedia dramática dirigida por Juan José Campanella, que genera expectativa entre el público local.

Cómo aprovechar mejor la Fiesta del Cine

La semana promocional suele ser una oportunidad ideal para planificar más de una salida al cine. Comprar entradas con anticipación, revisar beneficios bancarios y aprovechar reintegros disponibles son algunas de las estrategias recomendadas para maximizar el ahorro.

Con descuentos, beneficios acumulables y una cartelera renovada, la Fiesta del Cine se perfila nuevamente como uno de los eventos culturales más atractivos del verano para los sanjuaninos.