Graciela Alfano compartió en las redes su experiencia en una playa nudista

A sus 73 años Graciela Alfano sigue disfrutando de las bondades que la vida le presenta en su camino. Y una de las últimas fue visitar una playa nudista en Uruguay.

'Grace' no quiso dejar fuera de esta experiencia a sus seguidores y compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve tomando el sol sin vestimenta alguna.

