Graciela Alfano compartió en las redes su experiencia en una playa nudista

A sus 73 años Graciela Alfano sigue disfrutando de las bondades que la vida le presenta en su camino. Y una de las últimas fue visitar una playa nudista en Uruguay.
miércoles 18 de febrero 2026
La actriz le regaló a sus seguidores un video de su paso por este singular rincón de la costa uruguaya.
'Grace' no quiso dejar fuera de esta experiencia a sus seguidores y compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve tomando el sol sin vestimenta alguna.
"Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este", comentó Alfano junto al video en el que se ve disfrutando de la naturaleza.