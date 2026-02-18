miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pura naturaleza

Graciela Alfano compartió en las redes su experiencia en una playa nudista

La actriz le regaló a sus seguidores un video de su paso por este singular rincón de la costa uruguaya.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura del video que compartió Graciela Alfano en sus redes.

Captura del video que compartió Graciela Alfano en sus redes.

A sus 73 años Graciela Alfano sigue disfrutando de las bondades que la vida le presenta en su camino. Y una de las últimas fue visitar una playa nudista en Uruguay.

Lee además
hola, soy mami: ursula corbero compartio la primera foto junto a su hijo dante
Redes

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó compartió la primera foto junto a su hijo Dante
¡es igual!: quien es la doble perfecta de la china suarez en la serie en el barro
Dos gotas de agua

¡Es igual!: quién es la doble perfecta de la China Suárez en la serie En el barro

'Grace' no quiso dejar fuera de esta experiencia a sus seguidores y compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve tomando el sol sin vestimenta alguna.

Embed - Graciela Alfano | HOY COMPARTO MI EXPERIENCIA EN CHIHUAHUA, PLAYA NUDISTA EN PUNTA DEL ESTE. FAMOSA EN EL MUNDO ACÁ VINIERON GRANDES ESTRELLAS Y... | Instagram

"Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este", comentó Alfano junto al video en el que se ve disfrutando de la naturaleza.

Temas
Seguí leyendo

La Fiesta del Cine vuelve a encender las salas sanjuaninas: promos, descuentos y estrenos

El provocador video de la China Suárez y Mauro Icardi, tras el paso de Wanda Nara por el show de Bad Bunny

Aseguran que Wanda Nara pagó una cifra millonaria para subir a "La Casita" de Bad Bunny

Ricky Martin vuelve a la Argentina y se presentaría muy cerca de San Juan

Silvina Luna tendrá su docuserie: todo lo que se sabe

Murió Robert Duvall, figura clave del cine mundial, a los 95 años

De Wanda Nara a Lali: los famosos que sorprendieron en el último show de Bad Bunny en Argentina

Preocupación por la salud de La Mona Jiménez por un episodio durante su primer show del año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡es igual!: quien es la doble perfecta de la china suarez en la serie en el barro
Dos gotas de agua

¡Es igual!: quién es la doble perfecta de la China Suárez en la serie En el barro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Te Puede Interesar

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿En un country de Santa Lucía? Descubren una cueva de vehículos robados
Dos secuestros

¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

El asadito, casi un lujo por el precio de la carne.
Sondeo de TIEMPO

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?
Infraestructura

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño
Imputado

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño