Nicki Nicole se "adhiere al paro de la CGT" y suspende su show: "Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse"

El esperado show de Nicki Nicole en el Teatro Colón fue postergado y se realizará un día después de lo previsto. Así lo confirmó la propia artista a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de la decisión y compartió un mensaje cargado de emoción hacia su público.

“Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla”, expresó Nicki, al referirse a la importancia simbólica que tiene para ella presentarse en uno de los escenarios más emblemáticos del país. Sin embargo, remarcó que la decisión está ligada al contexto social y político que atraviesa la Argentina.

La cantante explicó que este jueves 19 de febrero se llevará adelante un paro general en todo el país y manifestó su acompañamiento a la medida. “Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este”, sostuvo, dejando en claro su postura y el respaldo a la protesta.

La medida de fuerza fue convocada por la CGT y afectará a distintos sectores, con impacto en el transporte, servicios y actividades culturales. Se trata de una jornada en que numerosos grupos se movilizarán para protestar contra la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Finalmente, Nicki Nicole llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que el recital se realizará el viernes 20 de febrero y que las entradas adquiridas mantienen su validez. “Vamos a reencontrarnos para vivir esa noche como se merece”, aseguró, agradeciendo el apoyo y la comprensión del público.

El anuncio fue recibido con mensajes de acompañamiento por parte de sus fans, que destacaron tanto la sensibilidad de la artista como su compromiso con el contexto social.