Aseguran que Wanda Nara pagó una cifra millonaria para subir a "La Casita" de Bad Bunny

Wanda Nara sorprendió a todos y volvió a robarse todas las miradas al ser una de las figuras invitadas a “ La Casita ” de Bad Bunny durante su última presentación en el país. Sin embargo, aseguran que la mediática habría pagado una cifra millonaria para ser parte del show del puertorriqueño .

La empresaria compartió el mini escenario con otros artistas convocados, como Lali Espósito, Luck Ra, Thiago PZK y Yami Safdie.

La periodista Marcela Tauro contó en Intrusos (América TV) que el valor para participar del espectáculo desde La Casita era de 7 millones de pesos.

Por otra parte, la panelista Natalie Weber fue más allá y apuntó contra la conductora: “Para mí, ella p

agó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

“Los influencers que fueron, pagaron”, afirmó Tauro. “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”, aportó.