miércoles 18 de febrero 2026

¿Será?

Aseguran que Wanda Nara pagó una cifra millonaria para subir a "La Casita" de Bad Bunny

Según la periodista Marcela Tauro, la tarifa para participar del mini escenario del puertorriqueño era de 7 millones de pesos.

Por Agencia NA
image

Wanda Nara sorprendió a todos y volvió a robarse todas las miradas al ser una de las figuras invitadas a “La Casita” de Bad Bunny durante su última presentación en el país. Sin embargo, aseguran que la mediática habría pagado una cifra millonaria para ser parte del show del puertorriqueño.

La empresaria compartió el mini escenario con otros artistas convocados, como Lali Espósito, Luck Ra, Thiago PZK y Yami Safdie.

La periodista Marcela Tauro contó en Intrusos (América TV) que el valor para participar del espectáculo desde La Casita era de 7 millones de pesos.

Por otra parte, la panelista Natalie Weber fue más allá y apuntó contra la conductora: “Para mí, ella p

agó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

“Los influencers que fueron, pagaron”, afirmó Tauro. “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”, aportó.

