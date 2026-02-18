El provocador video de la China Suárez y Mauro Icardi, tras el paso de Wanda Nara por el show de Bad Bunny

Tras la reciente aparición de Wanda Nara en “La Casita“ de Bad Bunny, la China Suárez y Mauro Icardi publicaron un video bailando al ritmo de una canción del puertorriqueño y reavivaron la polémica.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Luego de la aparición de la empresaria en “La Casita” junto a otras figuras, la actriz publicó un video bailando una canción del artista y mirando cómplice a Icardi.
Tras la reciente aparición de Wanda Nara en “La Casita“ de Bad Bunny, la China Suárez y Mauro Icardi publicaron un video bailando al ritmo de una canción del puertorriqueño y reavivaron la polémica.
La mediática fue una de las convocadas – junto a Lali Espósito, Tini Stoessel, Nicki Nicole y más – para participar del miniescenario del intérprete del artista.
Durante las últimas horas del martes, la actriz de En el barro compartió un video en su cuenta de TikTok cantando y bailando con la canción “No me quiero casar” de fondo.
Casi como un “palito” a Wanda Nara, cuando sonaba la parte “Si me gusta, yo lo quiero, me pongo pa’ eso y lo tengo fácil ”, miró directamente a Mauro Icardi, quien luego se sumó al video y llenó de besos a su pareja mientras ella seguía cantando la letra de la melodía.
El video rápidamente se llenó de me gustas y fue replicado en las redes sociales, generando un debate entre los usuarios, quienes tildaron de “provocadores” a la pareja.