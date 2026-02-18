El provocador video de la China Suárez y Mauro Icardi, tras el paso de Wanda Nara por el show de Bad Bunny

Tras la reciente aparición de Wanda Nara en “La Casita“ de Bad Bunny , la China Suárez y Mauro Icardi publicaron un video bailando al ritmo de una canción del puertorriqueño y reavivaron la polémica.

Dos gotas de agua ¡Es igual!: quién es la doble perfecta de la China Suárez en la serie En el barro

La mediática fue una de las convocadas – junto a Lali Espósito, Tini Stoessel, Nicki Nicole y más – para participar del miniescenario del intérprete del artista.

Durante las últimas horas del martes, la actriz de En el barro compartió un video en su cuenta de TikTok cantando y bailando con la canción “No me quiero casar” de fondo.

Casi como un “palito” a Wanda Nara, cuando sonaba la parte “Si me gusta, yo lo quiero, me pongo pa’ eso y lo tengo fácil ”, miró directamente a Mauro Icardi, quien luego se sumó al video y llenó de besos a su pareja mientras ella seguía cantando la letra de la melodía.

El video rápidamente se llenó de me gustas y fue replicado en las redes sociales, generando un debate entre los usuarios, quienes tildaron de “provocadores” a la pareja.

El video de la China Suárez y Mauro Icardi con indirecta para Wanda Nara