miércoles 18 de febrero 2026

Dos gotas de agua

¡Es igual!: quién es la doble perfecta de la China Suárez en la serie En el barro

En las redes sociales, aseguran que la joven se sometió a cirugías estéticas para calcar las facciones de la China Suárez. De todas formas, su parecido sorprende.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El set de filmación de las nuevas apuestas de Eugenia la China Suárez sumaría un componente inesperado que ya es viral. Según las últimas filtraciones del mundo del espectáculo, la protagonista de En el barro tendría una "gemela" encargada de cubrirla en diversas secuencias de sus próximos proyectos.

La elegida sería la influencer Florencia Facch, quien saltó a la fama digital por un parecido físico tan extremo con la ex Casi Ángeles que ha dejado a los internautas debatiendo sobre quién es quién.

La verdad detrás de Florencia Facch, la supuesta doble de la China Suárez

La bomba informativa fue lanzada por Nahuel Saa quien a través de su cuenta de X aseguró que Facch "es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series". Las capturas de pantalla que acompañaron la primicia evidencian rasgos casi idénticos, lo que generó un sismo entre los seguidores de la actriz.

Sin embargo, el dato que más ruido hizo en la red es que “Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”, una revelación que dividió aguas entre quienes lo ven como una jugada maestra y quienes lo consideran una obsesión.

image

Mientras la noticia escalaba posiciones en las tendencias, los escépticos no tardaron en aparecer. En diversas plataformas, muchos usuarios sugirieron que la similitud no sería tan natural y que podría tratarse de un uso intensivo de edición fotográfica o, incluso, de herramientas de Inteligencia Artificial para potenciar el mimetismo.

Por su parte, los defensores de esta incorporación destacan que se trata de un recurso histórico en la industria para reducir las horas de filmación de las grandes figuras, permitiendo que la doble realice pruebas de cámara o planos de espaldas.

image

A pesar del revuelo y de ser tildada como un clon de la China Suárez por la comunidad digital, Florencia Facch ha optado por un perfil bajo y mantiene su cuenta de Instagram con candado para evitar el asedio de los curiosos. Esta estrategia de producción es moneda corriente en Hollywood y en las grandes plataformas de streaming, donde se busca cuidar a la protagonista principal sin detener la maquinaria del rodaje, especialmente en tiras de alta demanda como las que hoy encabezan la agenda de Suárez.

