jueves 19 de febrero 2026

Video

Indignante: así atacó un pervertido a una menor en Pocito

El hecho sucedió en plena vía pública, en el interior del Barrio Conjunto 7, y quedó registrado en cámara.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1befddb2-2928-4cfe-835f-59b11b041156

Un hombre manoseó a una menor en plena vía pública y el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. El indignante suceso tuvo lugar en el interior del Barrio Conjunto 7, en Pocito, donde el agresor actuó estando arriba de su moto.

Según dejaron ver las imágenes de las cámaras de vigilancia, el sujeto que no pudo ser identificado sorprendió a la niña cuando compraba en un comercio. Se observa al pervertido extendiendo su mano para tocar a su víctima, para luego escaparse en el rodado.

Acorde señalaron fuentes allegadas al caso, la agresión sexual, que podría encuadrarse en un abuso sexual simple, ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este jueves y rápidamente las imágenes se viralizaron.

Las mismas fueron compartida por los Cazadores de Noticias, luego de que la familia insista para poder identificar al responsable.

El indignante ataque

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2024593215832145930&partner=&hide_thread=false

