José Peluc fue designado presidente de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados de la Nación

Este martes se conoció que el diputado nacional por San Juan, José Peluc, fue designado presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la reunión constitutiva del cuerpo legislativo.

Análisis El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de la Ley de Glaciares

Agenda minera La ley de glaciares que espera San Juan, sin fecha para tratarse en el Congreso

La comisión es uno de los espacios clave del Congreso para el tratamiento de iniciativas vinculadas a políticas ambientales, desarrollo productivo y normativa sobre recursos naturales, entre ellas la Ley de Glaciares . Por este hecho, la intervención del representante de La Libertad Avanza será de importancia en el debate de dicho proyecto.

Tras su designación, Peluc se refirió a la realidad ambiental de San Juan y al rol del trabajo humano en el desarrollo territorial. “San Juan es una provincia muy desértica y lo poco que tenemos es por la mano del hombre. Espero estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 17.53.26

En cuanto a la estructura de la comisión, la Secretaría Primera quedó a cargo del diputado Darío Schneider, de la Unión Cívica Radical, mientras que la Secretaría Segunda fue asignada al interbloque Unidos.

Además de las autoridades, la comisión está integrada por legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Pablo Ansaloni, Facundo Correa Llano, Patricia Holzman, Andrés Laumann, Soledad Molinuevo, Guillermo Montenegro, Francisco Morchio, Gabriela Muñoz, Karen Reichardt y Lorena Villaverde. Por el bloque Unión por la Patria participan, entre otros, Luis Basterra, Gabriela Estévez, Cecilia Moreau y Pablo Todero, junto a representantes de Elijo Catamarca, Provincias Unidas, PRO, Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia.

Durante el encuentro constitutivo, Peluc propuso que la comisión sesione todos los martes a las 14 horas, moción que fue aprobada por unanimidad, tras lo cual se dio por finalizada la reunión.