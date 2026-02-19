Escándalo en el Congreso: por qué una diputada peronista les desconectó los cables a los taquígrafos

La sesión extraordinaria que debate la Ley de Modernización Laboral empezó de manera totalmente caótica: los miembros de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda fueron a increpar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , a quien acusaron de “negar la palabra” y “avalar el plan de Labor” oficialista cuando Germán Martínez había pedido votación nominal.

Política La CGT analizó el paro general contra la reforma laboral: "Más del 90% de la actividad estuvo detenida"

Medida de fuerza Comenzó el paro general de la CGT contra la reforma laboral: qué funciona y qué no en San Juan

Mientras el riojano le daba la palabra al diputado salteño Carlos Zapata para rendir un homenaje, un grupo de legisladores se acercó al estrado presidencial para elevar el reclamo contra el titular de la Cámara baja. Julia Strada , el fueguino Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva, y hasta Nicolás del Caño del Frente de Izquierda fueron protesta al centro del hemiciclo.

Mientras el caos se apoderaba del recinto, la diputada nacional Florencia Carignano, representante de La Cámpora en Unión por la Patria, se acercó sigilosamente hasta la mesa ubicada en el centro del recinto de la Cámara de Diputados y con su mano izquierda comenzó a desconectar los cables de alimentación y conexión a internet con los que trabajan los taquígrafos abocados a la sesión de este jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/2024539627252506961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024539627252506961%7Ctwgr%5Edbf94615cbb51e8f2fd99c38984425e8fc862f2d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentario.com%2F2026%2F02%2F19%2Fen-el-medio-del-escandalo-carignano-le-desconecto-los-cables-a-los-taquigrafos%2F&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO EN EL CONGRESO

La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión!

¡Esto es INACEPTABLE!

Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS — Lilia Lemoine (@lilialemoine) February 19, 2026

El hecho fue grabado por Lilia Lemoine quien le gritaba a la camporista "Carignano ¿Qué haces? quedaste grabada pedazo de loca". Para el momento en que los integrantes de la oposición increparon a Menem, desde el flanco izquierdo, donde se sienta Unión por la Patria comenzaron a aplaudir.

De hecho, la santafesina se acercó a los taquígrafos aplaudiendo con sus manos. Lemoine, que grabó el hecho y lo subió a su perfil de X, señaló: "¡Esto es inaceptable! Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones".

Luego de que Lisandro Almirón presentara el dictamen de mayoría en el recinto, el presidente de la Cámara de Diputados se cruzó con Victoria Tolosa Paz y le recriminó que "hubo gente de su bloque toqueteando los cables", en alusión al episodio de Carignano con los taquígrafos.

Notoriamente fastidiado, Martín Menem acusó a Florencia Carignano de afectar la escucha de Oscar Herrera Aguad, diputado misionero de Innovación Federal, quien por una discapacidad auditiva depende de un sistema auricular para poder oír la palabra de sus pares en el recinto. Esto fue revelado por el propio misionero la semana pasada cuando se aprobó la Ley Penal Juvenil.