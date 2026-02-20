viernes 20 de febrero 2026

Tras la aprobación en Diputados

La CGT advirtió que llevará a tribunales la reforma laboral: "Es totalmente inconstitucional"

Lo afirmó este viernes Jorge Sola, uno de los tres líderes de la central obrera, luego de la luz verde que la iniciativa recibió en la Cámara Baja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Uno de los líderes de la CGT, Jorge Sola, advirtió este viernes que tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados la central obrera llevará la cuestión a los tribunales.

En este sentido, Sola afirmó: "Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional".

Noticia en desarrollo

FUENTE: Clarín

