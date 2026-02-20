La CGT advirtió que llevará a tribunales la reforma laboral: "Es totalmente inconstitucional"

Uno de los líderes de la CGT, Jorge Sola, advirtió este viernes que tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados la central obrera llevará la cuestión a los tribunales.
viernes 20 de febrero 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Lo afirmó este viernes Jorge Sola, uno de los tres líderes de la central obrera, luego de la luz verde que la iniciativa recibió en la Cámara Baja.
Uno de los líderes de la CGT, Jorge Sola, advirtió este viernes que tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados la central obrera llevará la cuestión a los tribunales.
En este sentido, Sola afirmó: "Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional".
Noticia en desarrollo
FUENTE: Clarín