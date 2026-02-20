Reforma laboral: así votaron los diputados de San Juan

Minutos después de las 0 de este viernes, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra. En el caso de San Juan, cuatro representantes sanjuaninos se mostraron a favor de la tan sonada reforma, mientras que los dos restantes votaron negativamente.

Acompañaron la iniciativa José Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, junto a Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, de Producción y Trabajo. En la vereda opuesta se ubicaron los diputados de Unión por la Patria, Jorge “Koki” Chica y Cristian Andino, quienes rechazaron el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

Con 135 respaldos en la votación en general frente a 115 rechazos, el texto deberá ahora ser tratado por el Senado para convertirse en ley. Durante el debate se eliminó el artículo 44, que contemplaba una reducción salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades no vinculadas a su actividad laboral.

La propuesta fue respaldada por La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y algunos monobloques. En contra votaron todos los integrantes de Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, los cuatro diputados del Frente de Izquierda y los bloques unipersonales de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández.

En la votación artículo por artículo, el oficialismo consiguió aprobar los 26 títulos y los 218 artículos que integran la reforma. Entre los puntos más debatidos figuran cambios en el régimen de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, modificaciones en las tutelas sindicales, límites al derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y disposiciones que impactan en el financiamiento del INCAA.

El debate continuará en la Cámara alta. En ese marco, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con la intención de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto el 27 de febrero, en la antesala de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias.