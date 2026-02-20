Bullrich trató de golpista a una senadora peronista que le recordó el fin de la Alianza: "Helicópteros...

La senadora Florencia López (Unión por la Patria) dijo que al oficialismo no le van a alcanzar los helicópteros para fugarse y Patricia Bullrich, jefa de la bancada LLA del Senado, la calificó como “golpista”.

Voz del oficialismo Patricia Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral: de qué se trata

La controversia se desató cuando la senadora riojana peronista disparó: “ el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes ”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en diciembre del 2001

En forma veloz, Bullrich interrumpió a la senadora López para decirle que esa afirmación era “golpista” y le pidió que “pare” con esas afirmaciones.

Pero, la legisladora no se calló y desafió a la ex ministra de Seguridad para que “este allí en ese momento para poner la cara”.

"No estoy inventando nada nuevo ya que esta es la historia real de la Argentina”, al hacer alusión a que Bullrich era ministra de Trabajo cuando se provocó la crisis social y económica que derivó en la caída de Fernando de la Rúa

Bullrich volvió a cruzarla y le dijo: “No, un golpe nuevo”, pero López respondió: “Es la historia real” y allí remató la senadora oficialista “la historia de los golpes”.