viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Santiago Caputo, sobreseído por la denuncia de amenazas de Facundo Manes

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional resolvió que no existió delito en el cruce ocurrido durante la apertura de sesiones del 1° de marzo de 2025.

Por Agencia NA
image

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo por inexistencia de delito en la causa por presuntas amenazas que le había iniciado el diputado nacional Facundo Manes tras un cruce en el Congreso.

Lee además
manes denuncio que santiago caputo y un influencer libertario lo agredieron
Video

Manes denunció que Santiago Caputo y un influencer libertario lo agredieron
Santiago Caputo y una actitud prepotente con el diputado Facundo Manes. Captura de video
Fuego cruzado

"Corrupto" y "merquero": el otro ataque al diputado Facundo Manes desde las redes de Santiago Caputo
Embed - Santiago Caputo agrede a Manes

La denuncia había sido presentada por el legislador radical luego del episodio ocurrido el 1° de marzo de 2025, durante la apertura de las sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei. En primera instancia, el juez Ariel Lijo había dispuesto el archivo de las actuaciones por presuntas amenazas coactivas, decisión que fue apelada por Manes.

Finalmente, el tribunal de alzada confirmó el criterio del magistrado y dictó el sobreseimiento por “inexistencia de delito”, en los términos de los artículos 213 inciso d y 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. La causa fue remitida nuevamente al juzgado de origen.

Según el relato del diputado del bloque “Democracia para Siempre”, Caputo lo habría intimidado dentro del edificio del Congreso luego de que interrumpiera en varias oportunidades el discurso presidencial. Manes aseguró que el asesor se le acercó de manera “muy intimidante”, apoyó su mano sobre su rostro y le dijo frases como: “Vos, para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio” y “ya me vas a conocer a mí”. También sostuvo que desde un balcón le habría gritado: “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar!”.

En su presentación judicial, el referente de la UCR pidió ser tenido como querellante y reclamó que la Justicia federal investigara de manera urgente lo sucedido. Sin embargo, la Cámara concluyó que los hechos denunciados no configuraron un delito penal, cerrando así el expediente.

Temas
Seguí leyendo

La Libertad Avanza pide expulsar a una diputada peronista por "actos de sabotaje ilegales"

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata

La avícola más grande del país, al borde del cierre: 450 empleos en riesgo

Cerró Galeno ART y quedaron en la calle 600 trabajadores

Convocaron a un paro nacional para el 2 de marzo y peligra el inicio de clases

La CGT recibió respaldo internacional por el paro contra la reforma laboral

La Corte Suprema de EEUU frenó los aranceles de Trump: Cómo impacta en Argentina

El Gobierno buscará aprobar en marzo la nueva ley de financiamiento universitario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.
Sueldos

Día clave para la paritaria docente de San Juan, con rechazo triple

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata
Rumbo al 2027

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata