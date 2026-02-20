viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rumbo al 2027

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata

Ante las versiones partidarias que aseguraban un desdoblamiento electoral en el municipio, el intendente pocitano aseguró que “no le parece pertinente” tomar esa decisión, en un contexto de difícil situación económica para los departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (69)

Luego de que fuentes partidarias aseguraran a Tiempo de San Juan de que el peronista Fabián Aballay tenía intenciones de desdoblar las elecciones en Pocito, fue el propio intendente quien salió a desmentir esa información. Con el 2027 a la vuelta de la esquina y con casi la certeza de que San Juan tendrá elecciones en mayo y no en octubre, el jefe comunal aseguró que descarta la posibilidad por dos factores clave. Uno es el económico, ya que, según manifestó, el municipio no cuenta con los fondos necesarios para organizar un acto electivo. El otro, el político: según dijo, entiende que no le conviene políticamente, ya que en los departamentos el arrastre de figuras nacionales y provinciales no tiene gran incidencia en los votantes.

Lee además
un municipio peronista de san juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones
Rumbo al 2027

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones
el cruce entre pepe villa y marcelo arancibia en redes: uno lo trato de mentiroso y el otro lo mando a leer el otono del patriarca
Intercambio

El cruce entre "Pepe" Villa y Marcelo Arancibia en redes: uno lo trató de mentiroso y el otro lo mandó a leer "El otoño del patriarca"

Aballay fue muy tajante respecto a la economía del municipio y aseguró que es uno de los motivos por el cual es prácticamente impensado despegar las elecciones. “No me parece pertinente adelantar elecciones. Lo descarto en absoluto. Es un gasto muy grande. Hoy los municipios estamos al límite, la coparticipación ha caído abruptamente. No es un gasto que podamos afrontar”, manifestó.

Pese a que argumentó su decisión por la situación financiera, el también vicepresidente segundo del Partido Justicialista de San Juan comentó que, en términos porcentuales, el arrastre de figuras nacionales a las municipales es imperceptible. De este modo, según su perspectiva, los votantes evalúan gestión, sin demasiada injerencia del resto.

Uno de los motivos por el cual Aballay podría haber evaluado desdoblar los comicios es justamente el arrastre, tanto nacional como provincial. En el departamento tiene una competencia fuerte: la ministra de Gobierno Laura Palma, cuya figura fue “presentada en sociedad” en las elecciones del 2025 y es una de las dirigentes más visibles del gobierno de Marcelo Orrego. Por otro lado, podría tener una competencia de La Libertad Avanza (LLA), que esté acompañado en las boletas por la cara del presidente Javier Milei (que cuenta con gran arrastre, aunque su continuidad dependerá del desarrollo político y económico nacional). Sin embargo, tras estas declaraciones, el intendente pocitano echó por tierra la posibilidad.

La versión del desdoblamiento electoral en Pocito se levantó después de que casi se confirmara el adelantamiento de las elecciones provinciales. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el mes que pica en punta es mayo del 2027. Todo esto, con el objetivo de evitar el arrastre del mileísmo y que los votantes evalúen ciertamente la gestión provincial y las departamentales (el porcentaje de ese arrastre depende de cuán lejos esté una elección de otra).

¿Alguna vez se desdoblaron las elecciones municipales en San Juan?

En la historia de la provincia, solo una vez un municipio intentó despegar las elecciones. Fue en el 2007, cuando el por entonces intendente de Santa Lucía Vicente Mut quiso adelantar los comicios al 12 de agosto, cuando los provinciales eran en octubre. Rápidamente, otros municipios opositores empezaron a reflejar la misma intención. Ante esa posibilidad, el exgobernador José Luis Gioja decidió llamar a elecciones en la misma fecha, y “arruinó” la estrategia del jefe comunal. De esta manera, resultó electo el peronista Aníbal Fuentes.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan ya está la decisión de adelantar las elecciones y hay un mes que pica en punta

Destituyeron al presidente peruano, a pocos días de las elecciones

La Libertad Avanza pide expulsar a una diputada peronista por "actos de sabotaje ilegales"

La avícola más grande del país, al borde del cierre: 450 empleos en riesgo

Cerró Galeno ART y quedaron en la calle 600 trabajadores

Convocaron a un paro nacional para el 2 de marzo y peligra el inicio de clases

Santiago Caputo, sobreseído por la denuncia de amenazas de Facundo Manes

La CGT recibió respaldo internacional por el paro contra la reforma laboral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.
Sueldos

Día clave para la paritaria docente de San Juan, con rechazo triple

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata
Rumbo al 2027

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata