Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata

Luego de que fuentes partidarias aseguraran a Tiempo de San Juan de que el peronista Fabián Aballay tenía intenciones de desdoblar las elecciones en Pocito , fue el propio intendente quien salió a desmentir esa información. Con el 2027 a la vuelta de la esquina y con casi la certeza de que San Juan tendrá elecciones en mayo y no en octubre, el jefe comunal aseguró que descarta la posibilidad por dos factores clave. Uno es el económico, ya que, según manifestó, el municipio no cuenta con los fondos necesarios para organizar un acto electivo. El otro, el político: según dijo, entiende que no le conviene políticamente, ya que en los departamentos el arrastre de figuras nacionales y provinciales no tiene gran incidencia en los votantes.

Aballay fue muy tajante respecto a la economía del municipio y aseguró que es uno de los motivos por el cual es prácticamente impensado despegar las elecciones. “No me parece pertinente adelantar elecciones. Lo descarto en absoluto. Es un gasto muy grande. Hoy los municipios estamos al límite, la coparticipación ha caído abruptamente. No es un gasto que podamos afrontar” , manifestó.

Pese a que argumentó su decisión por la situación financiera, el también vicepresidente segundo del Partido Justicialista de San Juan comentó que, en términos porcentuales, el arrastre de figuras nacionales a las municipales es imperceptible. De este modo, según su perspectiva, los votantes evalúan gestión, sin demasiada injerencia del resto.

Uno de los motivos por el cual Aballay podría haber evaluado desdoblar los comicios es justamente el arrastre, tanto nacional como provincial. En el departamento tiene una competencia fuerte: la ministra de Gobierno Laura Palma, cuya figura fue “presentada en sociedad” en las elecciones del 2025 y es una de las dirigentes más visibles del gobierno de Marcelo Orrego. Por otro lado, podría tener una competencia de La Libertad Avanza (LLA), que esté acompañado en las boletas por la cara del presidente Javier Milei (que cuenta con gran arrastre, aunque su continuidad dependerá del desarrollo político y económico nacional). Sin embargo, tras estas declaraciones, el intendente pocitano echó por tierra la posibilidad.

La versión del desdoblamiento electoral en Pocito se levantó después de que casi se confirmara el adelantamiento de las elecciones provinciales. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el mes que pica en punta es mayo del 2027. Todo esto, con el objetivo de evitar el arrastre del mileísmo y que los votantes evalúen ciertamente la gestión provincial y las departamentales (el porcentaje de ese arrastre depende de cuán lejos esté una elección de otra).

¿Alguna vez se desdoblaron las elecciones municipales en San Juan?

En la historia de la provincia, solo una vez un municipio intentó despegar las elecciones. Fue en el 2007, cuando el por entonces intendente de Santa Lucía Vicente Mut quiso adelantar los comicios al 12 de agosto, cuando los provinciales eran en octubre. Rápidamente, otros municipios opositores empezaron a reflejar la misma intención. Ante esa posibilidad, el exgobernador José Luis Gioja decidió llamar a elecciones en la misma fecha, y “arruinó” la estrategia del jefe comunal. De esta manera, resultó electo el peronista Aníbal Fuentes.