Día clave para la paritaria docente de San Juan, con rechazo triple

La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.

En San Juan se reanuda la negociación paritaria entre el Gobierno y los gremios del sector educativo. El encuentro, programado para este viernes a las 16, se presenta como una instancia decisiva tras el rechazo formal que los tres sindicatos docentes ya adelantaron respecto a la última propuesta salarial de la patronal. Con el inicio de clases que se acerca de telón de fondo, las partes buscarán un acuerdo que le gane a la inflación y deje de amenazar la normalidad del ciclo lectivo previsto para dentro de una semana.

La postura de los trabajadores es unánime en cuanto a la insuficiencia de los números presentados. UDAP , el gremio con mayor cantidad de afiliados, lidera la resistencia tras un plenario de delegados que no solo resolvió el rechazo a la oferta, sino que también ratificó una medida de fuerza para el 2 de marzo, fecha fijada para el comienzo de las clases, si no hay una oferta satisfactoria. Desde la conducción de este sindicato advirtieron que la mejora propuesta para un docente que recién se inicia apenas alcanzaría los 37.000 pesos adicionales, una cifra que consideran corta para compensar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los primeros meses del año.

Por su parte, AMET y UDA se sumaron a este frente de rechazo con argumentos similares. Mientras que desde AMET calificaron el impacto de la oferta en el bolsillo del trabajador como casi nulo, UDA finalizó una consulta digital entre sus afiliados que arrojó un resultado negativo hacia la propuesta oficial con un contundente 90%. Desde UDA resaltaron en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN que la advertencia del no inicio de clases está postulada en el acta paritaria desde un inicio.

Esta será la tercera reunión del año entre la parte gubernamental que encabezan los ministros Roberto Gutiérrez (Hacienda) y Silvia Fuentes (Educación) con los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET). Los gremios docentes vienen de plegarse en la víspera a la paritaria al paro general que convocó CGT y CTERA en rechazo a la reforma laboral, una medida de fuerza que fue de caracter nacional pero que sin duda se pondrá sobre la mesa de negociación la variable del descuento o no del día a los docentes, que ya desde esta semana están con actividades en las escuelas.

Los mandatos gremiales ponen una presión extra sobre el Gobierno provincial, que deberá mejorar sustancialmente los términos económicos si pretende desactivar el conflicto y garantizar la apertura de las clases.

El contexto del reclamo se centra en una oferta estatal que incluyó una ayuda escolar de 100.000 pesos por hijo y un pago por equipamiento docente superior a los 128.000 pesos para el mes de febrero. En el plano estrictamente salarial, el esquema oficial propuso dos incrementos del 5% en el valor índice para marzo y junio, sumado a un aumento de seis puntos en el código E60, un ítem de alta sensibilidad por su impacto directo en el salario de bolsillo. Sin embargo, los gremios sostienen que este cronograma no llega a cubrir la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación acumulada, convirtiendo a la reunión de esta tarde en una instancia de maniobra clave para evitar contratiempos en las aulas.