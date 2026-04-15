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ChatGPT

Una adolescente dio a luz con asistencia de ChatGPT y abandonó a la beba

La joven madre, de 15 años, parió en su casa. El padre de la recién nacida fingió que había encontrado a la menor y se la dio a un hombre en la estación de trenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes, fue escenario de un estremecedor episodio en el que una adolescente de 15 años dio a luz en su casa sólo con ayuda de ChatGPT y luego su novio -padre de la beba- entregó a la recién nacida a un hombre en la estación de trenes. Tras casi un día, se descubrió la verdad.

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De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, la joven ocultó su embarazo y, al momento del parto, se encerró en el baño de su casa para tener a la bebé sin la ayuda de adultos. Sólo consultó con la Inteligencia Artificial.

Luego del nacimiento, la adolescente avisó a su novio, de 16 años, quien acudió al domicilio. Ambos planearon simular el abandono de la recién nacida para evitar que la familia de la joven descubriera la situación.

El adolescente tomó a su hija, la envolvió en una manta y la llevó hasta la estación de trenes de Ezpeleta. Allí se acercó a un hombre y le dijo que acababa de encontrar a la beba sola. Juntos se dirigieron a la comisaría local, donde la Policía implementó el protocolo de emergencia y solicitó una ambulancia del SAME.

La recién nacida fue trasladada al Hospital Iriarte de Quilmes, donde permanece internada en Neonatología y bajo observación médica.

Según confirmaron fuentes municipales y provinciales a Infobae, la bebé pasó la noche en el hospital y al otro día lograron contactar a los papás y a los abuelos. La nena está estable y fuera de peligro, al igual que la madre. Después, la adolescente contó la verdad.

De acuerdo con el diario La Noticia de Quilmes, la menor detalló que asistió el parto sola, siguiendo instrucciones generadas por inteligencia artificial y que, por miedo, ocultó el hecho a su entorno familiar.

El relato fue confirmado por el adolescente, quien reconoció haber ideado la simulación del hallazgo con el objetivo de evitar consecuencias familiares y legales.

Las fuentes confirmaron que ante la conmoción que generó la situación, la propia diputada provincial e intendenta -en uso de licencia- de Quilmes, Mayra Mendoza, se acercó hasta el hospital para para interiorizarse sobre el estado de salud de la beba, hablar con los médicos que atendieron al recién nacido y seguir de cerca el caso. “Ahora está todo en manos de la Justicia”, dijeron las fuentes que confirmaron el hallazgo de la menor

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