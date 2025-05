"Parece la gorda Carrió con calzoncillos", a quién definió así el senador Luis Juez

"Tengo una buena relación con Macri, pero esta actitud...No me gustó. Yo se lo dije el otro día: 'parecés la gorda Carrió con calzoncillos'. No me gusta esta actitud porque a él se lo hicieron ", apuntó Juez en diálogo con Canal 2 de Córdoba.

El dirigente cordobés, que hasta hace poco era el jefe del bloque de senadores del PRO, recordó sus tiempos como embajador en Quito durante el mandato presidencial de Macri: "Yo venía de Ecuador y él me contaba a mí. Me decía 'che, mirá lo que me hace Carrió, mirá lo que me hace este, los radicales'".

"Él debería volar, sobrevolar los problemas, sabiendo que al Presidente le faltan un montón de cosas...Ponerse por encima, pero está en la cosa chiquita. Yo le dije 'no estés boludeando hermano, vos fuiste Presidente", arremetió Juez, quien está cada vez más cerca del libertario.

FUENTE: Clarín